Sabelt firma i sedili della nuova Alfa Romeo Giulia GTA

Di Francesco Irace venerdì 6 marzo 2020

Il celebre marchio che sviluppa prodotti racing per le competizioni, come sedili e cinture di sicurezza, consolida la partnership con Alfa Romeo

Si consolida la partnership tra Alfa Romeo e Sabelt con il lancio della nuova Giulia GTA e GTAm, che monda sedili realizzati con una struttura monoscocca Full Carbon a finitura opaca. Per il rivestimento sono state scelte la pelle grana Venere e l’Alcantara. La prima è stata adottata per dare eleganza e stile sui fianchi e sul poggiatesta, sul quale è stato ricamato anche il logo “GTAm” con una cucitura a contrasto in rosso. La pelle si trova inoltre in combinazione con l’alcantara come rivestimento dello schienale. Questo ha una struttura cannettata, per garantire maggior comfort e un migliore contenimento durante le accelerazioni laterali. Le cuciture sono di tipo doppio, con colore a contrasto rosso e nero.

Non è la prima volta che Sabelt e Alfa Romeo collaborano. Dal 2013, infatti, Sabelt realizza i sedili superleggeri della sportivissima 4C. Il sedile che Sabelt ha realizzato per l’Alfa Romeo Giulia GTAm presenta 5 passaggi dedicati all’applicazione della cintura di sicurezza di impostazione racing: due “fori” passa cintura sono stati ricavati sotto il poggiatesta, due nei borlotti laterali e uno al centro del cuscino. Sabelt si è presa cura anche della progettazione della cintura di sicurezza, realizzata appositamente per la nuova berlina ad alte prestazioni firmata Alfa Romeo. Si tratta di un modello racing a sei punti con ricamo personalizzato dotata di hardware leggeri in alluminio.