Nino Vaccarella: 87 anni per un mito dell'automobilismo

Di Rosario Scelsi mercoledì 4 marzo 2020

Quella odierna è una data importante per chi ama il motorsport. Oggi ricorre infatti il compleanno di un grande asso delle quattro ruote: Nino Vaccarella.

Nino Vaccarella è stato, a giudizio di Enzo Ferrari, un "pilota di temperamento", che "ha conseguito grandi vittorie". Questo autorevole ritratto, denso di ammirazione, rende superfluo ogni ulteriore commento! Oggi è il suo 87° compleanno: auguri "Preside Volante"!

Nato a Palermo il 4 marzo 1933 ed appassionato d'auto fin da ragazzino, Vaccarella inizia a correre alla fine del 1956 con la Fiat 1100 del padre, esordendo alla salita Passo di Rigano-Bellolampo, dove ottiene il quinto posto di classe.

Nel 1957 acquista una Lancia Aurelia 2500, con la quale si mette ripetutamente in luce. Dopo le prime vittorie fra le Gran Turismo passa, nel 1959, alla categoria Sport, gareggiando su una Maserati barchetta due litri. Con la vettura del "tridente" si pone con forza al centro dell'attenzione, per gli eccellenti risultati conseguiti. La stampa specializzata celebra con enfasi le sue eroiche gesta!

Nel 1960, Nino Vaccarella disputa la Targa Florio insieme a Maglioli, su Maserati Birth-Cage. Durante il suo turno di guida riesce a guadagnare la testa della classifica, con margine abbondante sugli inseguitori. Uno stupido inconveniente al serbatoio ferma però la sua cavalcata. Nel corso della stagione non mancheranno vittoriose partecipazioni ad altre sfide.

Il "Preside Volante" viene arruolato nel 1961 dalla Scuderia Serenissima del conte Volpi, che dispone di un vasto assortimento di bolidi di diverse categorie. Con essi corre nei circuiti più in voga, ottenendo lodevoli risultati. Il contratto sottoscritto col nobiluomo veneto gli impedisce di aderire al reclutamento Ferrari che, nel 1962, lo tenta fortemente. Vaccarella, da persona perbene, non se la sente di voltare le spalle a chi gli ha accordato fiducia e declina elegantemente l'offerta. Il Commendatore ammira la sua lealtà e continua a tenerlo d'occhio. L'atteso matrimonio è solo rinviato!

Nel 1963 entra a far parte del team di Maranello, con le cui vetture raccoglierà prestigiosi risultati. È l'inizio del periodo d'oro del pilota siciliano che, con la Ferrari P2, vince la 1000 km del Nurburgring e la 24 Ore di Le Mans del 1964. Nella stessa stagione conquista la Coppa Intereuropa di Monza, al volante di una 250 LM. Ma il trionfo più atteso arriva nel 1965, quando in coppia con Bandini, sulla 275 P2, si aggiudica l'amata Targa Florio. Nella gara di casa stabilisce anche il nuovo record sul giro. Per lui è un momento di gloria.

Nel corso dell'anno debutta con la Ferrari al Gran Premio d'Italia di Formula 1 dove, prima dell'abbandono, naviga in sesta posizione. Notevoli i risultati conseguiti nel 1967, turbati dalla sfortunata partecipazione alla Targa Florio, con la 330 P4, che crea in lui profondo disappunto. Davanti al suo pubblico è infatti costretto al ritiro quando conduce le danze a un ritmo impossibile per gli avversari. L'anno successivo viene reclutato dall'Alfa, ottenendo piazzamenti di grande rilievo.

Nel 1970 rientra in Ferrari, dove corre con la 512 S. Con questa vettura vince l'impegnativa 12 Ore di Sebring. Torna vittorioso alla Targa Florio del 1971, al volante dell'Alfa Romeo 33. Con l'evoluzione TT12 di questo modello, nel 1975, si aggiudica ancora la prova di casa. Abbandona le corse proprio alla fine di quella stagione, dopo quasi un ventennio di attività agonistica. Il suo nome è strettamente legato a quello della mitica sfida isolana, considerata come una delle più belle e impegnative gare stradali di tutti i tempi. In Sicilia avrebbe potuto vincere molte più volte, ma la sfortuna non lo ha consentito. Memorabili i tributi d'affetto nei suoi confronti!