La Enrico Fulgenzi Racing a tempo pieno nella Supercars Series

Di nicopatrizi venerdì 28 febbraio 2020

Bronzini e Spata correranno tutta la stagione

Nuovo prestigioso arrivo nella Supercars Series 2020 con la Enrico Fulgenzi Racing. La squadra del vulcanico pilota jesino quest'anno si presenta con una rinnovata struttura logistica ed ambizioni di titolo. Delle quattro Porsche disponibili presso la Enrico Fulgenzi Racing, due Porsche 991 saranno schierate a tempo pieno in Supercars Series per l'anconetano Gianfranco Bronzini in arte "Jaguar" e per Gianluca Spata, un promettente pilota di Aprilia.

Su una terza vettura si alterneranno vari piloti nell'arco del campionato 2020. Un arrivo di lusso per una Supercars Series resa sempre più appetibile dalle vantaggiose condizioni offerte da A. S. D. Italia Corse, quali la quasi totalità degli eventi in gestione esclusiva, la possibilità di affitto dei box, la presenza di una gara ad Imola e di un evento sull'ostica pista croata di Rijeka, e la copertura della stragrande maggioranza degli eventi tramite diretta streaming.