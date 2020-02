BMW iX3: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli martedì 25 febbraio 2020

Arrivano nuove foto spia che ritraggono la BMW iX3 intenta a compiere una serie di prove sulle neve. Debutto previsto al Salone di Ginevra.

Nuove foto spia hanno come protagonista il SUV elettrico BMW iX3, intento ad effettuare dei test di sviluppo sulla neve della Svezia settentrionale. La BMW non ha ancora annunciato una data di presentazione ma visto in che stato versano i muletti utilizzati per i test, supponiamo che un annuncio non sia lontano, probabilmente già tra poche settimane presso il Motor Show di Ginevra 2020. La BMW ha anche in programma di rivelare una nuova berlina elettrica chiamata i4, che potrebbe debuttare sempre a Ginevra.



400 km di autonomia

In questa sequenza di foto sono presenti due prototipi, in diversi colori e uno di loro ha anche il nuovo design aerodinamico delle ruote che BMW ha appena presentato. Questo è probabilmente un segno che quelle sono auto di pre-produzione e che il debutto è proprio dietro l'angolo. Parlando del motore BMW ha rivelato che l'autonomia sarà di circa 400 km (testato con il nuovo ciclo di guida WLTP) mentre la potenza si aggirerà a circa 199 kW (270 CV). Sul concept le batterie sono state fornite da Samsung e si dice che abbiano circa 70 kWh. Nel frattempo le potenziali rivali della BMW iX3, ovvero Audi E-tron, Mercedes EQ C e Jaguar I-Pace sono state avvisate che i bavaresi anche stavolta fanno sul serio.