Bmw E36 Challenge, bellezza senza tempo

Di nicopatrizi martedì 18 febbraio 2020

Continua la crescita del Trofeo Super Cup che per il 2020 guadagna anche le vetture della nuova serie E36 Challenge

Continua la crescita del Trofeo Super Cup che per il 2020 guadagna anche le vetture della nuova serie E36 Challenge. La serie è stata concepita dal capitolino Enzo Santucci, pilota di successo e poi fondatore del leggendario Team Santucci "mietitore" di titoli nel glorioso CIVT per tutti gli anni Novanta. Santucci si è rilanciato nella preparazione delle Bmw E36, "cavallo di battaglia" del suo team negli anni d'oro, e grazie alla partnership con A.S.D. Italia Corse le sue "creature" torneranno a regalare emozioni sulle piste di tutta Italia. La nuova serie E36 Challenge sarà animata dalle Bmw 325 con carrozzeria in specifica E36 e motore nella più evoluta versione E46. I bolidi bavaresi sono stati soggetti ad un ampio restyling estetico grazie all'impiego di lamierati in alluminio, di un kit super-leggero in VTR e di vetri in lexan che hanno reso le nuove 325 E36 leggerissime: il peso complessivo è inferiore ai 1000 kg. I costi di acquisto della vettura ammontano sui 19.000 Euro, l'affido in gestione per l'intero Trofeo Super Cup è invece di 18.000 Euro. Il "vernissage" della prima Bmw 325 E36 Challenge è previsto l'8 Marzo prossimo a Magione. Saranno sette le gare in programma all'interno della griglia Super Cup 2.Divisione. Questo consentirà ai piloti della nuova categoria di usufruire delle condizioni vantaggiose offerte dalla A.S.D. Italia Corse di Giordano Giovannini per la stagione 2020: eventi concentrati in 2 giorni, libero impiego di pneumatici e carburante, possibilità di affitto dei box e Diretta Live Streaming.