Porsche 911: kit ufficiali per personalizzare la 992

Di Rosario Scelsi lunedì 17 febbraio 2020

Dare un tocco più racing alla propria Porsche 911 è oggi possibile con le nuove opzioni di personalizzazione offerte da Porsche Exclusive Manufaktur.

La Porsche 911 di ultima generazione (992) può essere personalizzata con due nuovi pacchetti aerodinamici e stilistici firmati Porsche Exclusive Manufaktur. I kit irrobustiscono la presenza scenica e migliorano la deportanza dell'auto, con riflessi positivi sulle performance della nota supercar di Stoccarda.

Scegliendo il pacchetto SportDesign, la vettura tedesca guadagna un trattamento diverso del frontale e un labbro dello spoiler dal design distintivo. Anche la parte posteriore è stata riconfigurata, con un taglio completamente diverso del paraurti, che ha sollevato la targa per incorporare una nuova configurazione delle prese d'aria e regalare una fisionomia diversa agli scarichi.

Questo kit, di matrice sportiva, può essere combinato con le minigonne laterali SportDesign, disponibili opzionalmente, che producono l'effetto ottico di abbassare l'auto, rendendola più accovacciata sulla strada.

Per la Porsche 911 più recente è disponibile, come pacchetto aggiuntivo, anche il nuovo Aerokit, offerto su tutte le versioni Coupé della supercar di Zuffenhausen. Questo kit, basato sullo SportDesign, regala una serie di miglioramenti aerodinamici, con un taglio espressivo di natura racing. Allo spoiler anteriore distintivo si aggiunge un trattamento diverso del posteriore, dominato da una vistosa ala fissa, che ricorda i veicoli da gara, per sottolineare ulteriormente il DNA da corsa della 911.

Gli esperti hanno trascorso mesi a ottimizzare il design e la funzionalità del nuovo Aerokit, progettato nel centro sviluppo Porsche di Weissach. I prototipi sono stati accuratamente perfezionati nella galleria del vento e sui diversi contesti operativi per garantire che l'Aerokit mantenga pienamente la promessa visiva di ridurre le forze portanti sia sull'asse anteriore che su quello posteriore.

Migliaia di chilometri, nell'ottica della migliore messa a punto, sono stati percorsi anche sulla pista di Nardò, con prove ad alta velocità, che ne hanno decretato l'efficacia. I pacchetti Aerokit e SportDesign sono entrambi disponibili nel colore esterno dell'auto o parzialmente in nero lucido e possono essere già ordinati.