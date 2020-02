Super Cup, Lilli alla conquista dell'RS Challenge 2020!

Di nicopatrizi sabato 15 febbraio 2020

Nuova conferma nella classe RS Challenge della Super Cup 2020, aperta a tutte le Renault Clio Cup dalla versione RS alla Turbo

Nuova conferma per la Super Cup 2020. Nella classe RS Challenge, aperta a tutte le Renault Clio Cup dalla versione RS alla Turbo, uno dei protagonisti sarà il perugino Walter Lilli con la propria Renault New Clio rosso-nera. Lilli è reduce da una splendida stagione 2019 in cui ha sfiorato il titolo Super Cup 2. Divisione con ripetuti successi e con una unica battuta di arresto nella seconda gara di Imola. Walter si è rivelato inoltre imbattibile nelle gare disputate a Magione, conquistando tre successi su quattro prove disputate nella "regular season" e due ottimi piazzamenti nelle gare della Winter Series. Ottime poi le gare sul bagnato di Misano Adriatico e di Franciacorta. Lo attende una folta concorrenza, dato che i piloti hanno apprezzato l'introduzione della nuova categoria RS Challenge e le allettanti novità offerte dalla Italia Corse: weekend in gestione esclusiva dell'organizzatore romano, possibilità di affitto dei box, uso libero degli pneumatici e Diretta Streaming di tutti gli eventi.