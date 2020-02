Volkswagen ID.4: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli venerdì 14 febbraio 2020

Nuove foto spia mostrano la Volkswagen ID.4 nella neve svedese in una serie di test invernali. Mimetizzazione ridotte e forme più visibili.

Sono arrivate nuove foto spia della Volkswagen ID.4, immortalata durante un test invernale. La vettura di Wolfsburg ha un vernice bianca, che mette in evidenza i dettagli, anche se la mimetizzazione farebbe pensare ai meno attenti di trovarsi di fronte ad una Opel Grandland X. L'ID.4 è un SUV elettrico a quattro ruote motrici che è stato mostrato per la prima volta in forma di concept nel 2017, dopo di che sono stati spiati i primi muletti da test nascosti sotto le sembianze di un normale Volkswagen Tiguan con un passo leggermente allungato, durante la precedente stagione di test invernali.



Autonomia 500 km

Le dimensioni effettive (circa 462-465 cm) si collocheranno tra il Tiguan e il Tiguan Allspace, ma con un passo leggermente più lungo rispetto al Tiguan stesso, per offrire più spazio all'interno. L'ID.4 che andrà in produzione si basa sulla nuova e flessibile piattaforma elettrica MEB, e si dice che abbia una potenza complessiva di sistema di 302 cavalli, sviluppata grazie a due motori e un'autonomia prevista di circa 500 km/300 miglia. Volkswagen afferma che l'ID.4 può ottenere la ricarica dell'80% della capacità in 30 minuti usando un caricabatterie da 150 kW. Rispetto al Concept possiamo vedere come questa versione abbia abbandonato le porte posteriori scorrevoli per porte più convenzionali e vediamo anche che la linea del tetto simile ad una coupè si è trasformata in una linea del tetto più berlina al fine di dare più spazio ai passeggeri e bagagli.