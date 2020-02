Antonio Lavieri attacca il Tivm Sud 2020

Di nicopatrizi venerdì 14 febbraio 2020

Parteciperà a tutte le gare TIVM Sud

Nelle ultime stagioni è stato un pilota emergente delle salite storiche grazie alla Ralt Rt32 ex-Alain Menu in livrea Marlboro, ma ora Antonio Lavieri punta di nuovo a fare risultati nelle salite Moderne dopo gli exploit con la Lotus Elise. Il pilota ed imprenditore di Policoro punta alla conquista del TIVM Sud e disputerà tutte le prove della serie con una splendida Osella Pa20 attualmente in fase di potenziamento. Un altro obiettivo del materano, oltre alla coppa di specialità CN, sarà conquistare la qualificazione al "Master" di fine stagione di Orvieto, uno dei suoi tracciati preferiti. Per quanto riguarda la Ralt, rimane per il momento in "stand by" in attesa di nuove notizie regolamentari; la monoposto bianco-rossa è comunque pronta in caso di buone notizie a "graffiare" l'asfalto delle gare CIVSA 2020 ed anche di qualche altro evento fuori campionato come per esempio Pedavena...