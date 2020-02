Supercars Series, in arrivo la seconda edizione!

Di nicopatrizi giovedì 13 febbraio 2020

Atteso un buon afflusso di vetture Gran Turismo

E'ormai ai nastri di partenza l'edizione 2020 della Supercars Series, il nuovo campionato per vetture Gran Turismo curato dalla A.S.D.Italia Corse di Giordano Giovannini. Per questo campionato sarà la terza stagione di gare dopo il primo anno "in coabitazione" con la Super Cup ed il secondo con griglia indipendente. Saranno molti i papabili a succedere a Roberto Del Castello che con la Chevrolet Corvette della Erreci Proracing si è aggiudicato l'edizione 2019. Questa stagione lo schieramento sarà composto unicamente da vetture Gran Turismo dopo che le V8 sono state dirottate nella 1.Divisione Super Cup; la quasi totalità delle gare avrà luogo in eventi in gestione esclusiva A.S.D.Italia Corse, con possibilità per i team di affittare i box delle varie piste e libertà nella scelta e nell'impiego degli pneumatici. La stagione 2020 inizierà a Magione il 19 Aprile per poi proseguire il 21 Giugno a Vallelunga; due settimane di pausa e quindi tappa ad Adria il 5 Luglio. Il 26 Luglio prima incursione della Supercars Series all'estero sulla pista croata di Rijeka, dopodiché il 30 Agosto ci sarà l'unico round del 2020 in coabitazione con i Campionati Italiani Aci Sport, sulla pista di Imola. Rush finale sulle piste tecniche: ancora Adria il 26 Settembre e quindi il 25 Ottobre debutto della categoria sulla pista parmense di Varano de'Melegari. Invariato il format di gara con una singola prova da 25 minuti e due gare sprint di uguale lunghezza. Ampia la copertura mediatica grazie alla Diretta Streaming già sperimentata con successo nel 2019.

N.M.B.