C&C Competition ancora all'assalto della Super Cup!

Di nicopatrizi mercoledì 12 febbraio 2020

Confermate tutte le "Peugeottine"

La C&C Competition di Fabrizio Caprioni ed Ezio Cameli può essere tranquillamente considerata un "team fondatore" del Trofeo Super Cup avendo disputato tutte le prove della serie curata da A.S.D. Italia Corse fin dalla gara inaugurale di Varano de'Melegari dell'Aprile 2015. Le Peugeot 106 1.3 del team marchigiano sono state una costante della serie e lo saranno anche per la sesta edizione del campionato che scatterà il weekend del 19 Aprile sulla pista perugina di Magione. Confermate tutte e quattro le Peugeot 106 1.3 Turismo 7 con al volante Luca Re, Matteo Sbei, Alessandro Malavolta ed un veterano per eccellenza del Trofeo, ovvero Tonino Scocco, lo scorso anno dominatore assoluto della classe. E nel 2020 si registra anche un nuovo arrivo. Si tratta di Pier Alberto Maffia che affida a Cameli e Caprioni la cura meccanica della sua Peugeot 106 1.6 portata all'esordio nello scorso campionato. L'obiettivo del team che tra i suoi meccanici vanta anche il veloce pilota di slalom Piero Satulli è fare molto bene nella Seconda Divisione oltre naturalmente a conquistare i titoli di classe. Un altro bel colpo per il campionato curato da Giordano Giovannini, che nel 2020 potrà vantare la Diretta Streaming, l'affitto dei box in quasi tutte le prove di campionato e la conferma della libera scelta degli pneumatici.

N.M.B.