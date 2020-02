Il TIS rilancia i Prototipi Storici in pista!

Di nicopatrizi lunedì 10 febbraio 2020

Team Italia e Circolo Paolo Piantini gestiranno anche la serie per le Formula 850

Il Trofeo Italia Storico, dopo essersi consolidato come serie a ruote coperte, si estende anche alle vetture Sport. Nel 2020, sempre nella cornice dell'Autodromo dell'Umbria e con l'organizzazione del Team Italia e del Circolo Autostoriche Paolo Piantini, andrà in scena una serie di quattro eventi aperta a tutti i Prototipi storici dotati di HTP. La prima gara sarà il 26 Aprile, poi si correrà il 28 Giugno, il 13 Settembre e gran finale l'8 Ottobre. Format di gara molto semplice con una singola qualifica ufficiale da 20 minuti e due manche di gara da dodici giri ciascuna. Oltre alle divisioni Turismo e Sport del Trofeo Italia Storico, l'organizzazione Team Italia/Circolo Paolo Piantini ha anche acquisito la gestione del nuovo campionato dedicato alle Formula 850. La serie sarà aperta anche alle Formula Italia ed alle Formula Ford. Per quanto riguarda questo particolare tipo di vetture saranno ammesse le Van Diemen a motorizzazione Mexico senza appendici alari. L'Autodromo dell'Umbria si conferma dunque pista "top" per le Autostoriche, e naturalmente non poteva mancare al datario della storica pista perugina la Due Ore Anchise Bartoli del 22 Novembre che sarà finale del Campionato Italiano Autostoriche con due schieramenti.

N.M.B.