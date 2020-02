Citroën C4: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli lunedì 10 febbraio 2020

La Citroën C4 è stata fotografata in una serie di foto spia nella neve della Svezia. Sarà la sostituta della C4 Cactus.

Sono arrivate delle nuove foto spia che hanno come protagonista un muletto della Citroën C4, si parla di una grossa novità perché la Casa francese sembrerebbe indirizzata ad abbandonare la C4 Cactus, senza darle una vera erede, rispolverando il brand C4 come vettura di segmento C. Intanto la "francesina" scovata sul ghiaccio della Svezia, in un rigido test invernale. Il ghiaccio però non ha fermato la corsa della C4. Le indiscrezioni ci dicono che questa vettura sarà basata su una versione estesa della piattaforma CMP del Gruppo PSA,



Sostituta della Cactus

A prima vista quello che sembra un coupé-crossover, non sembra assomigliare per niente al Cactus che verrà pensionato. La piattaforma CMP è utilizzata anche dalla nuova Peugeot 2008 ed è progettata per supportare non solo benzina e diesel, ma anche propulsori ibridi e completamente elettrici.

Si spera che questo nuovo modello di Citroën C4 abbia un design audace, tanto audace e pronto a risaltare come il design delle ruote che si scorge in queste foto. La carrozzeria è inevitabilmente ricoperta da uno spesso strato di mimetizzazione anteriore e posteriore, che nasconde gran parte del design, anche se con la neve si riesce a scrutare un po' meglio quello che è stato scelto al posteriore.