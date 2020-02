BMW: le versioni speciali Blue Shadow per X2 ed X4

Di Dario Montrone sabato 8 febbraio 2020

Oltre alla X5 Timeless Edition, BMW introduce le versioni speciali X2 Blue Shadow S Edition ed X4 Blue Shadow in serie limitata.



Per celebrare i vent'anni di SUV sul mercato italiano, BMW non proporrà solo la X5 Timeless Edition, ma anche la versione speciale Blue Shadow in serie limitata sia per la SUV coupé BMW X2 di dimensioni compatte che per la SUV coupé BMW X4 di medie dimensioni, entrambe disponibili in soli 50 esemplari ciascuna.

La nuova BMW X2 Blue Shadow S Edition rappresenta la speciale declinazione dell'allestimento MSport, con la dotazione di serie ampliata ai cerchi in lega a doppie razze da 20 pollici di diametro. Esteticamente, invece, è riconoscibile per la carrozzeria di colore Mineral Grey, impreziosita dagli elementi estetici di colore blu. Inoltre, è proposta solo nella configurazione sDrive20i a benzina da 192 CV di potenza che consente di raggiungere la velocità massima di 227 km/h, accelerando da 0 a 100 in 7,7 secondi.



La nuova BMW X4 Blue Shadow deriva anch'essa dalla versione standard nell'allestimento MSport, ma è proposta nella configurazione xDrive20d a gasolio da 190 CV di potenza e dotata anche della trazione integrale. Esteticamente è riconoscibile anch'essa per i dettagli della carrozzeria di colore blu, quest'ultimo abbinato alla tinta Glacier Silver disponibile per 40 esemplari, nonché alla colorazione Grigio Opaco per le restanti dieci unità.