BMW iNext: le foto spia invernali

Di Tommaso Giacomelli giovedì 6 febbraio 2020

Sono arrivate nuove foto spia che ritraggono in una serie di test invernali, due prototipi di BMW iNext/iX5, il SUV 100% elettrico della Casa bavarese.

Sono arrivate una nuova serie di foto spia della BMW iNext/iX5 che mostrano con maggiore chiarezza le forme di questo veicolo. I prototipi hanno lasciato cadere il minimo di mimetizzazione, specialmente nella parte anteriore per concentrarsi per la stagione dei test invernali di quest'anno. Come si può vedere dalle immagini, è stato possibile vedere le differenze tra due diversi prototipi durante i test. Le immagini riescono persino a mostrare come sono stati realizzati gli interni, rilevando il disegno dell'abitacolo con il nuovo "display a linea curva". In quelle foto si vede come la tradizionale leva del cambio è stata eliminata per far spazio ad un piccolo interruttore. Il cruscotto non è più collegato alla console tra i sedili e i comandi per la radio/navigatore satellitare e il climatizzatore sono stati collocati sul display curvo. Inoltre si nota l'arrivo di un nuovo volante dal disegno a tre razze.

Informazioni ancora non disponibili

Per il momento non circolano ancora abbastanza informazioni circa la potenza e la gamma di questo SUV completamente elettrico, ma siamo sicuri che BMW rilascerà molti dati più certi e concreti quando lo stato di sviluppo del modello si avvicinerà alla produzione. Molto probabilmente iNext/iX5 saranno disponibili con diversi stadi di potenza e autonomia quando arriverà il momento di debuttare sul mercato. Per quanto riguarda il nome, il concept è stato chiamato iNext, ma ci sono state anche voci sulla dicitura iX5, anche se per ora nessuno dei nomi è stato confermato per l'auto di produzione.