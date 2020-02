Hyundai Santa Fe: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli venerdì 7 febbraio 2020

Nuove foto spia mostrano il SUV Hyundai Santa Fe sotto ampia mimetizzazione, intento a svolgere dei test invernali sulla neve.

Nuovo foto spia mostrano quello che sarà il restyling di Hyundai Santa Fe. L'esemplare immortalato si ritrova ricoperto nella carrozzeria da una mimetizzazione ampia e corposa, per nascondere quelle che saranno le forme ipotizzate dalla Casa madre per il suo imponente SUV. La Santa Fe è un modello importante per il brand coreano, in quanto rappresenta circa il 50 percento delle vendite di SUV Hyundai, per questo motivo il restyling sarà particolarmente e importante e non di lieve entità. Il Santa Fe non avrà soltanto un aspetto nuovo, ma anche alcune delle nuove opzioni riguardanti il motore tra cui una variante ibrida e ibrida plug-in. Il prototipo di queste foto è una versione ibrida a giudicare dalle ruote.

Alcuni dettagli ridisegnati

Sebbene non siano visibili su queste foto, sappiamo che i nuovi fari avranno una luce LED DRL a forma di T su ciascun lato. Una nuova griglia e un nuovo paraurti anteriore, ridisegnato ma ben celato dietro il camuffamento. Sul retro avremo alcune nuove luci posteriori e, naturalmente, un paraurti posteriore leggermente rivisto. Sarà interessante vedere se il propulsore elettrificato verrà lanciato prima del lifting o in coincidenza con il lancio del modello rinnovato. Per il momento possiamo soltanto goderci le immagini del grosso SUV, con le sue camuffature nere, sulla neve.