Volkswagen R Driving Experience Ice: drifting in Svezia

Di Rosario Scelsi mercoledì 29 gennaio 2020

Imparare a guidare sul ghiaccio può aiutare nelle situazioni difficili della vita quotidiana. I corsi di pilotaggio in Lapponia di Volkswagen vanno in questa direzione.

La Volkswagen R Driving Experience Ice 2020 va in scena in Svezia, sul lago ghiacciato di Arvidsjaursjön. Qui i destinatari del corso possono imparare i segreti di guida su un fondo difficile ed acquisire l'arte del drifting su una superficie a basso grip, vicino al circolo polare artico. Tutto questo al volante della Passat R-Line Edition da 272 cavalli e della potente Volkswagen T-Roc R, versione cattiva e top di gamma del noto modello crossover, con prestazioni degne dei suoi 300 cavalli.

La cosa non è nuova: ogni anno il colosso di Wolfsburg propone un'esperienza di pilotaggio nell'estremo nord del globo terrestre, per consentire ai clienti di perfezionare il loro controllo del veicolo in condizioni impervie.

In Lapponia, i protagonisti del corso vengono edotti sul tema dagli istruttori, che svelano i segreti del mestiere per condurre in sicurezza un mezzo sul ghiaccio. Le auto utilizzate per dare un seguito empirico alla teoria hanno ovviamente delle ruote chiodate: la loro assenza renderebbe impossibile mettere in atto i consigli appresi durante le lezioni.

La Volkswagen R Driving Experience Ice consente di affinare progressivamente il feeling col veicolo nel difficile campo operativo. Man mano che si procede nell'azione, curva dopo curva, l'esitazione iniziale svanisce gradualmente, lasciando spazio a una crescente fiducia sulle proprie capacità di guida, anche grazie al sistema di trasmissione 4Motion di T-Roc R. Ciò porta ad eseguire derapate sempre migliori e più scenografiche, con crescenti dosi di divertimento, in piena sicurezza.

I corsi prevedono, fra l'altro, slalom, prove di frenata, controllo del sovrasterzo e del sottosterzo. Tutto è progettato per consentire ai partecipanti di eseguire un'azione di pilotaggio e drifting perfetto sul ghiaccio. Ai conducenti più esperti, la Volkswagen R Driving Experience Ice offre una sfida ancora superiore: il livello professionale. Si tratta della Pro Experience, pensata per i driver di auto da corsa che desiderano perfezionare le proprie capacità di guida, in chiave agonistica.