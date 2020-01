Porsche Taycan Turbo S con Will Smith per 4 utenti Lyft [Video]

Di Rosario Scelsi lunedì 27 gennaio 2020

Grande sorpresa per quattro utenti di Lyft, che hanno potuto fare da passeggeri su una Porsche Taycan Turbo S da 761 cavalli con un autista d'eccezione: l'attore e cantante Will Smith che, nella sua carriera cinematografica, ha anche ricevuto due nomination all'Oscar per il Miglior Attore, facendone un punto di riferimento a Hollywood.

Immaginate l'emozione dei fortunati che, appellandosi alla celebre applicazione nata per facilitare la condivisione di autovetture (collegando le persone che hanno bisogno di un passaggio con i guidatori proprietari di un mezzo), si sono trovati a vivere a Miami (Florida) questa esperienza unica, che ha fatto passare in secondo piano le emozioni del viaggio sulla prima vettura full electric firmata Porsche, nella sua versione più potente e prestazionale, che è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2"8.

L'avventura con Will Smith e la Taycan Turbo S è stata resa possibile da un'iniziativa di marketing, completata dalla consegna di un altro regalo ai quattro utenti: un anno di corse gratuite con Lyft. Vista la viralità del video, credo che lo scelta abbia premiato non solo i destinatari del privilegio, ma anche la società proprietaria dell'app, che ha guadagnato tanta pubblicità con un investimento tutto sommato contenuto.