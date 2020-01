Automotoretrò 2020: il programma di FCA Heritage

Di Dario Montrone venerdì 24 gennaio 2020

Alla 38° edizione della kermesse torinese, FCA Heritage esporrà le storiche Alfa 24HP, Alfa Romeo 6C 1500 SS e Fiat Panda 30.

Il dipartimento FCA Heritage sarà presente all'evento Automotoretrò 2020, in programma a Torino dal 30 gennaio al 2 febbraio. Parallelamente alla 38° edizione della kermesse torinese, presso il Mirafiori Motor Village del capoluogo piemontese partirà anche la mostra fotografica dedicata alle attività di FCA Heritage.

Per celebrare i 110 anni di Alfa Romeo, FCA Heritage esporrà la Alfa 24HP del 1910, ovvero il primo modello di auto della Casa del Biscione. Inoltre, sullo stand sarà presente anche la sportiva Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928, vincitrice lo scorso anno della Mille Miglia 2019. Entrambe le vetture sono esposte in mostra permanente al Museo Storico Alfa Romeo di Arese (MI), noto anche come "La Macchina del Tempo".

Ad Automotoretrò 2020 sarà celebrato anche il quarantesimo anniversario della citycar Fiat Panda, con un esemplare della mitica Fiat Panda 30 del 1980. Inoltre, sarà esposta anche la gloriosa Lancia Delta HF integrale, con lo specifico esemplare attualmente in fase di restauro presso le Officine Classiche di FCA Heritage, tra l'altro dotata dei paraurti che fanno già parte della nuova linea di ricambi ufficiale FCA Heritage Parts.

Infine, per sottolineare il legame con l'attuale produzione, all'edizione 2020 della kermesse torinese Automotoretrò saranno presenti anche le moderne Alfa Romeo Giulia con la nuova gamma Model Year 2020 e Fiat Panda nella speciale declinazione Trussardi.