Dacia Sandero: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 8 gennaio 2020

La Dacia Sandero è stata immortalata in nuove foto spia, che la ritraggono in una fase di sviluppo con conseguenti mimetizzazioni su strade pubbliche.

Delle nuove foto spia hanno immortalato la terza generazione Dacia Sandero, la compatta del Gruppo Renault che si trova ancora in fase di sviluppo. Le immagini mostrano ancora ampie mimetizzazioni per la Sandero, che non mettono troppo in evidenza le forme e le sinuosità di questa vettura. L'attuale generazione è sul mercato dal 2012 e nel 2016 ha ricevuto un restyling, ma oggi si sente il bisogno di rinnovare un modello di grande successo. Le voci che si rincorrono, dichiarano che la prossima generazione della compatta rumena utilizzerà la piattaforma CMF-B, la stessa che troviamo sulla nuova Renault Clio ma in una versione leggermente più semplice, al fine di migliorare la maneggevolezza e aumentare gli standard di sicurezza. Naturalmente è anche un motivo di natura economica, quella di poter utilizzare la piattaforma per più modelli.

Per ora non abbiamo alcuna informazione riguardo ai motori ma ci aspettiamo che il motore a benzina TCe 90 e il motore diesel dCI 95 verranno confermati ma nelle rispettive versioni aggiornate. Forse il motore a benzina TCe 130 del Duster troverà posto anche sotto il cofano del Sandero? Potrebbe essere una gradita sorpresa. Tornando all'estetica, la quantità di mimetizzazione non permette di prevedere l'aspetto della nuova Sandero, ma pensiamo che assomiglierà alla nuova Dacia Duster, tanto che ci saranno molti riferimenti proprio al SUV di Casa Dacia. Molto probabilmente vedremo anche in questa generazione la Sandero Stepway con il suo aspetto robusto.