BMW Serie 7: nuove foto spia

Di Tommaso Giacomelli martedì 7 gennaio 2020

La grande ammiraglia di BMW è stata immortalata in nuove foto spia. Il corpo vettura è quello dell'attuale generazione, ma i bavaresi stanno sviluppando il nuovo modello.

Recentemente abbiamo visto degli esemplari di BMW Serie 7 fotografati in alcune immagini spia, adesso abbiamo appreso che quelli erano solamente dei muletti per la prossima generazione della BMW Serie 7 prevista per il 2022. Infatti l'attuale Serie 7 uscirà di scena il 06/06, e per la nuova generazione vi è ancora bisogno di un po' di tempo. Abbiamo potuto vedere come BMW stia sviluppando in contemporanea sia le versioni a combustione interna sia quelle ibride, questo potrebbe essere tradotto come in una volontà della Casa bavarese di rivelare le varie versioni abbastanza vicine l'una all'altra. Gli esemplari con motore a combustione e le versioni ibride continueranno a chiamarsi Serie 7 mentre la versione elettrica molto probabilmente verrà chiamata i7 quando arriverà il suo momento sul mercato.

Via allo sviluppo nei prossimi mesi

Per adesso, questi esemplari immortalati nelle nuove foto spia, sono solamente dei primi muletti che indossano il corpo vettura dell'attuale Serie 7, e come possiamo vedere anche la maggior parte degli interni. Il motivo per cui le luci sono nascoste è perché sono solamente delle false luci provvisorie come spesso vengono utilizzate su prototipi e muletti per lo sviluppo. Con i muli appena consegnati alle strutture di prova della BMW, possiamo aspettarci che i prototipi con il nuovo corpo vettura possano essere pronti e attivi nell'arco dei prossimi 5/6 mesi.