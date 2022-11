I 10 itinerari in auto con più visualizzazioni su TikTok

Quali sono gli itinerari in auto più belli al mondo? Sicuramente ogni automobilista appassionato d’auto ha il suo preferito, più o meno vicino alla propria zona di appartenenza. Ma se poteste avere la possibilità di viaggiare in un luogo qualsiasi del pianeta, dove andreste con la vostra auto? Auto Trader, il noto marketplace per auto nuove e usate nel Regno Unito ha analizzato i dati di uno dei social network più diffusi al mondo, TikTok, per stipulare una classifica degli itinerari in auto più condivisi e visualizzati.

Route 66 (162,8 milioni di visualizzazioni)

La Route 66, negli Stati Uniti, conosciuta anche come The Main Street of America, The Mother Road e Will Rogers Highway, fa parte della Rete di Strade Federali degli Stati Uniti. Come una delle rotte federali originali, fu istituita l’11 novembre 1926, anche se non venne segnalata fino all’anno successivo. Originariamente andava da Chicago (Illinois), attraverso Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California, fino a terminare a Los Angeles, con una distanza totale di 2.448 miglia3 (3.940 km).

Big Sur (101,3 milioni di visualizzazioni)

La Big Sur Coast Highway è una sezione della California State Route 1 attraverso la regione del Big Sur della California che è ampiamente considerata una delle strade di guida più panoramiche degli Stati Uniti, se non del mondo. È sia una National Scenic Highway che una California Scenic Highway ed è stata descritta dal pittore australiano Francis McComas come il “più grande incontro di terra e acqua al mondo”.[4] Condé Nast Traveller ha nominato la State Route 1 attraverso Big Sur una delle prime dieci strade di fama mondiale, paragonabile a Broadway a New York City e agli Champs-Élysées a Parigi. La strada stessa è una destinazione per i visitatori.

Wild Atlantic Way (7,9 milioni di visualizzazioni)

La Wild Atlantic Way è un percorso turistico sulla costa occidentale e su parte della costa settentrionale e meridionale dell’Irlanda. Il percorso in auto di 2.500 km attraversa nove contee e tre province, che si estendono dalla penisola di Inishowen nella contea di Donegal nell’Ulster a Kinsale, nella contea di Cork, a Munster, sulla costa del Mar Celtico.

North Coast 500 (6,8 milioni di visualizzazioni)

La North Coast 500 è un itinerario circolare che corre lungo la costa settentrionale della Scozia attraverso i paesaggi più spettacolari delle Highlands. Un viaggio che da oggi entrerà nella tua lista dei “must do”.

The Great Ocean Road (5,9 milioni di visualizzazioni)

La Great Ocean Road è un tratto di strada di 240 chilometri elencato nel patrimonio nazionale australiano lungo la costa sud-orientale dell’Australia, tra le città vittoriane di Torquay e Allansford. Costruita tra il 1919 e il 1932 e dedicata ai soldati uccisi durante la prima guerra mondiale, la strada è il monumento ai caduti più grande del mondo. Si snoda attraverso terreni variabili lungo la costa e fornisce l’accesso a diversi importanti punti di riferimento, comprese le formazioni calcaree dei Dodici Apostoli, la strada è un’importante attrazione turistica della regione. Nel dicembre 2020 è entrata in vigore la legislazione per proteggere legalmente la Great Ocean Road, denominata “Great Ocean Road Environs Protection Act 2020.

Carretera Austral – Route 7 (5,6 milioni di visualizzazioni)

La Carretera Austral (Route 7) è un’autostrada cilena che si trova nella zona sud-australe del Cile. Entro il 2014 il percorso era di 1.240 chilometri e collegava Puerto Montt con Villa O’Higgins, anche se il progetto prevede che in futuro raggiungerà Puerto Williams. È la principale via di trasporto terrestre nella regione di Aysén e nella provincia di Palena nella regione di Los Lagos, permettendo il suo collegamento con il resto del territorio del paese, traccia un giro della Patagonia cilena.

Ruta Nacional 40 (4,7 milioni di visualizzazioni)

La Ruta Nacional 40 è un’autostrada in Argentina il cui percorso si estende da Cabo Vírgenes, Santa Cruz, al confine con la Bolivia nella città di La Quiaca, a Jujuy. Questo percorso turistico corre parallelo alla catena montuosa delle Ande, includendo sezioni vicino o attraverso vari parchi nazionali. È la più lunga del Paese, la attraversa da sud a nord e attraversa diverse delle regioni turistiche e le più importanti attrazioni del suo territorio. Il percorso copre 5.194 km: inizia a Santa Cruz, attraversando 21 parchi nazionali, 18 fiumi importanti, collega 27 passi di montagna e si arrampica a quasi 5.000 mt sul livello del mare. È la via più alta d’America e anche la più alta del mondo al di fuori dell’Himalaya.

Golden Circle (3,9 milioni di visualizzazioni)

Golden Circle è un itinerario turistico molto popolare nel sud dell’Islanda, lungo circa 300 chilometri, che inizia e finisce a Reykjavík e si addentra nel cuore dell’isola. Questo percorso tocca e da accesso alla maggior parte delle escursioni e delle principali attività legate al turismo e ai viaggi in Islanda. E i paesaggi, naturalmente, sono mozzafiato.

Going-to-the-Sun Road (3,1 milioni di visualizzazioni)

È una strada panoramica di montagna nelle Montagne Rocciose degli Stati Uniti occidentali, nel Glacier National Park nel Montana. La Sun Road, come a volte viene abbreviata nei documenti del National Park Service, è l’unica strada che attraversa il parco, attraversando il Continental Divide attraverso il Logan Pass a un’altitudine di 2.026 mt, che è il punto più alto della strada.

Blue Ridge Parkway (2,4 milioni di visualizzazioni)

La Blue Ridge Parkway è una National Parkway e All-American Road negli Stati Uniti, nota per la sua bellezza paesaggistica. La strada panoramica corre per 755 km attraverso 29 contee della Virginia e della Carolina del Nord, collegando il Parco Nazionale di Shenandoah al Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains. Corre principalmente lungo la spina dorsale della Blue Ridge, un’importante catena montuosa che fa parte dei Monti Appalachi. Il suo capolinea meridionale è al confine tra il Parco nazionale delle Great Smoky Mountains e il confine di Qualla della riserva orientale degli indiani Cherokee nella Carolina del Nord, da cui viaggia a nord fino al Parco nazionale di Shenandoah in Virginia. La carreggiata continua attraverso Shenandoah come Skyline Drive, una strada panoramica simile gestita da una diversa unità del National Park Service. Sia Skyline Drive che la parte Virginia della Blue Ridge Parkway fanno parte della Virginia State Route 48, sebbene questa designazione non sia rocpnosciuta istituzionalmente.