Praga Bohema: immagini ufficiali

Il marchio automobilistico Praga è uno dei segreti automobilistici meglio custoditi della Repubblica Ceca con oltre 100 anni di storia e innumerevoli anni di esperienza nelle corse moderne. Ora il brand passa la sua esperienza sui circuiti di tutto il mondo alle strade pubbliche con la nuova supercar Bohema, una produzione in serie limitata.

Il cuore pulsante è il V6 biturbo da 3,8 litri della Nissan GT-R, arrivato direttamente dal Giappone al Regno Unito per essere modificato da Litchfield. Questo tuner smonta i motori e li converte in propulsori a carter secco, il che li rende più piccoli e gli consente di trovar posto in una posizione più bassa sotto alla carrozzeria .

In questo caso Litchfield ha anche aggiunto i propri turbo al motore per renderlo ancora più affidabile e performante, spingendo il livello di potenza fino a 710 CV a 6.800 giri/min e 724 Nm di coppia tra 3.000 e 5.000 giri/min. Gli scarichi in titanio migliorano il sound del motore e la potenza viene convogliata attraverso un cambio sequenziale Hewland a 6 marce. La sua frizione robotizzata gli conferisce una modalità semiautomatica, per una guida su strada più confortevole.