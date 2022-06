Zyrus Strada LP1200: ecco la Lamborghini Huracan da 1200 CV

Immaginate una Lamborghini Huracan LP640-4 con un kit estetico aerodinamico decisamente vistoso ed estremo, abbinato ad un motore in grado di sprigionare l’incredibile potenza di 1200 CV. Il risultato prende il nome di Zyrus Strada LP1200 ed è l’ultima e incredibile creazione del tuner norvegese Zyrus Engineering.

Zyrus Strada LP1200: dalla pista alla strada

Si tratta della versione stradale della folle vettura da pista della Zyrus ed è stata progettata per essere “l’auto da strada definitiva che può essere guidata come un’auto da corsa”. Il primo modello è quasi pronto per essere consegnato al suo fortunato proprietario. Come anticipato in precedenza, la Bonkers Zyrus Strada LP1200 è la variante omologata per circolare sulle strade aperte al pubblico della Zyrus LP1200 R, auto da pista basata sul Lamborghini Super Trofeo LP 640-2. Il V10 Lamborghini che equipaggia questa vettura è stato potenziato con una sovralimentazione biturbo che ha permesso di aumentare la potenza fino a 1.200 CV, inoltre l’auto si è distinta nel campionato norvegese Extreme GT.

Zyrus Strada LP1200: estrema ma con tutti i confort

Bonkers Zyrus Strada LP1200 sfoggia un aerodinamica estrema e sfrutta la meccanica della Huracan EVO RWD, opportunamente modificata. Nonostante le sue caratteristiche da auto da corsa, l’auto può contare su aria condizionata, navigazione satellitare e altri comfort. I sedili in fibra di carbonio sono rivestiti in pelle cucita a mano, in opzione possono essere dotati di imbracature da corsa e la sicurezza è garantita dalla presenza di un roll-bar.

Per gestire le sue incredibili prestazioni, l’hypercar sfrutta sospensioni Ohlins TTX, dischi in carbonio-ceramica, ruote forgiate su misura, un collettore Inconel e uno scarico in titanio. I pannelli della carrozzeria sono stati sostituiti con pezzi in fibra di carbonio realizzati da Zyrus. L’auto pesa appena 1.287 kg e può generare 1.800 kg di carico aerodinamico a 240 km/h.

Solo 9 esemplari

Omologata e approvata dal TUV, la Zyrus Strada LP1200 sarà prodotta solo in 9 esemplari in vendita a 830mila dollari l’uno. Il prezzo dell’auto include dei track day con gli ingegneri del marchio. Il primo esemplare è nelle fasi finali della produzione e sarà consegnato a luglio.