Zenvo Aurora: confermata la data di debutto della Hypercar con V12 da quasi 2.000 CV

Zenvo Aurora è il nome della nuova Hypercar della casa automobilistica danese Zenvo Automotive che avrà un motore V12 di quasi 2.000 cavalli di potenza. Questa vettura è destinata a battere ogni record di prestazioni e potenza. Di questa vettura si parla già da un po’ ma finalmente nelle scorse ore è stato rivelata ufficialmente quella che sarà la data di debutto di questa hypercar.

Il 18 agosto debutterà la nuova Zenvo Aurora

La nuova Zenvo Aurora sarà infatti rivelata il prossimo 18 agosto. Il pezzo forte di questa auto è il motore V6 da 6,6 litri. In un momento in cui tutte le case automobilistiche sembrano abbandonare i motori di grande cilindrata questa azienda ha invece deciso di svilupparne uno ancora più potente. Sviluppato da zero, il produttore danese ha attinto all’esperienza dei tedeschi di Mahle, in particolare per il sistema ibrido di accompagnamento. Il lato termico offre già specifiche di altissimo livello, con una potenza massima di 1.250 CV.

I tedeschi di Mahle hanno aggiunto un motore elettrico in grado di erogare ben 600 CV , portando la potenza totale a 1.850 CV, oltre ad un sistema di pre-combustione sviluppato da loro stessi e chiamato “Jet Ignition” che impedisce l’uso continuo delle quattro unità di sovralimentazione per tutti i giri del motore V12. Il 18 agosto conosceremo finalmente nel dettaglio questa nuova super car che sicuramente saprà stupire per via delle sue caratteristiche uniche.