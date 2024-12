La casa automobilistica cinese Zeekr, parte del Gruppo Geely, continua la sua espansione in Europa con il lancio del nuovo SUV elettrico Zeekr 7X. Dopo aver fatto il suo debutto in Cina, il modello è ora pronto per l’ingresso nei mercati europei, a partire dai Paesi Bassi, Svezia e Norvegia. Sebbene gli ordini siano già aperti, il veicolo sarà disponibile sulle strade europee dalla prossima estate.

Design elegante e moderno, ispirato alla Svezia

Zeekr 7X, che misura 4.787 mm di lunghezza, si appoggia sulla piattaforma SEA, sviluppata dal Gruppo Geely. Il design del SUV è il risultato del lavoro del centro di design di Gothenburg, in Svezia, e presenta forme massicce e moderne. Il frontale è caratterizzato da fari sottili, uniti da una striscia luminosa, conferendo al veicolo un aspetto “chiuso” grazie all’assenza del motore endotermico. Il retro del veicolo presenta una firma luminosa simile a quella anteriore, con un sottile gruppo ottico che attraversa l’intero portellone. Le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria e lo spoiler sul tetto completano l’aspetto sportivo ed elegante.

Interni spaziosi e all’avanguardia tecnologica

Con un passo di 2.900 mm, Zeekr 7X offre un abitacolo spazioso e minimalista, perfetto per i viaggi lunghi. L’interno è dominato da un maxi schermo da 16 pollici che gestisce il sistema infotainment, alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8295.

Per un’esperienza ancora più immersiva, è disponibile un head-up display da 36,2 pollici. Il sistema di assistenza vocale, basato su ZeekrGPT, sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’interazione con i passeggeri. Inoltre, il SUV è compatibile con gli aggiornamenti OTA, garantendo che il software sia sempre aggiornato.

Il bagagliaio offre una capacità di 539 litri, con un frunk aggiuntivo da 66 litri, ideale per riporre cavi di ricarica o altri oggetti. Zeekr 7X punta a combinare comfort e praticità, grazie alla sua ampia capacità di carico.

Motorizzazioni e prestazioni da supercar

Zeekr 7X è disponibile in diverse configurazioni di motorizzazione. La versione Premium e Long Range sono equipaggiate con un motore posteriore da 310 kW (421 CV), mentre la versione Performance è dotata di due motori (anteriore e posteriore) per una potenza combinata di 470 kW (639 CV), che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Questo SUV elettrico non è solo elegante, ma anche estremamente potente.

Autonomia e ricarica rapida

Zeekr 7X sfrutta una batteria a 800 V che permette ricariche ultra-rapide. La versione Premium è equipaggiata con una batteria da 75 kWh, che offre un’autonomia di 480 km, mentre le versioni Long Range e Performance sono dotate di una batteria da 100 kWh, garantendo un’autonomia di 615 km per il modello Long Range. Le ricariche rapide sono possibili grazie alla capacità di supportare potenze fino a 480 kW. Con una colonnina HPC da 360 kW, la versione Premium può passare dal 10% all’80% in soli 13 minuti. Inoltre, è possibile ricaricare in corrente alternata fino a 22 kW.

Sistemi di assistenza alla guida e sicurezza avanzata

Zeekr 7X è equipaggiato con una vasta gamma di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), che sfruttano 11 telecamere e un radar per garantire la massima sicurezza e assistenza alla guida.

Prezzi e disponibilità in Europa

Il prezzo del Zeekr 7X varia in base al mercato europeo. Nei Paesi Bassi, il modello Premium è disponibile a partire da 52.990 euro. In Svezia, il prezzo parte da 579.000 SEK (50.500 euro), mentre in Norvegia è di 539.900 NOK (46.000 euro). Ancora non è chiaro quando e se Zeekr 7X arriverà sul mercato italiano.