Compatto, innovativo e ideale per la vita in movimento, il nuovo Westfalia Kelsey 2025 rivoluziona il concetto di turismo itinerante. Questo camper van unisce agilità urbana e comfort di alto livello, perfetto per chi cerca avventura senza rinunciare alle comodità.

Design compatto e motorizzazione avanzata

Basato sul versatile Ford Transit Custom 2024, il Westfalia Kelsey 2025 misura 5,45 metri in lunghezza, 2,27 in larghezza e 2,04 in altezza, rendendolo perfetto sia per la città che per i viaggi extraurbani. La motorizzazione diesel 2.0 TDCi offre opzioni di potenza tra 136 CV e 170 CV, con possibilità di scegliere tra cambio manuale o automatico a 8 rapporti, per soddisfare ogni esigenza di guida.

Comfort camper di alto livello

Gli interni del Westfalia Kelsey 2025 sono progettati per massimizzare lo spazio e il comfort. Il divano posteriore, grazie a un sistema elettrico, si trasforma facilmente in un letto singolo (190 x 90 cm) o matrimoniale (190 x 120 cm). Inoltre, il tetto sollevabile ospita un secondo letto matrimoniale (207 x 128 cm), garantendo spazio per quattro persone. L’accessibilità è migliorata dalle doppie porte scorrevoli laterali, mentre il riscaldamento Webasto 2000W diesel, la climatizzazione automatica e i sedili riscaldabili e girevoli assicurano un’esperienza di viaggio piacevole in ogni stagione. L’illuminazione a LED e le finiture di pregio aggiungono un tocco di lusso.

Autonomia e praticità

La cucina è completamente attrezzata con un doppio fornello a gas, un sistema idrico con acqua calda e fredda e un frigorifero a compressore da 51 litri. L’autonomia è garantita dai serbatoi da 50 litri per acqua pulita e acque grigie, mentre due bombole da 2,75 kg forniscono il gas necessario. La zona bagno è dotata di una doccia interna con tenda per la privacy e un WC integrato, assicurando comfort anche durante i viaggi più lunghi.

Il partner ideale per gli sportivi

Grazie alle barre portapacchi sul tetto, il camper van si adatta perfettamente alle esigenze degli sportivi, permettendo di trasportare attrezzature come kayak, mountain bike, sci o tavole da paddle. Il serbatoio da 55 litri consente un’autonomia significativa, rendendo il Westfalia Kelsey 2025 la scelta ideale per esplorare destinazioni remote. È la perfetta combinazione tra un veicolo per l’uso quotidiano e un camper completamente equipaggiato, pensato per chi sogna la libertà senza rinunciare al comfort camper.