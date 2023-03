WEC: le vetture della 24 Ore di Le Mans numero 100

Tra le tappe del WEC 2023 non può mancare la grande classica di durata per eccellenza, la 24 Ore di Le Mans. Quest’anno la maratona automobilistica arriva all’edizione numero 100, per cui il 10 giugno correre per vincerla vorrà dire entrare nella leggenda.

WEC: 62 auto al via della 24 Ore di Le Mans

Per questo appuntamento del WEC, che vale quasi una stagione, arriveranno 62 auto a sfidarsi in pista. Nello specifico, in base alle categorie, saranno 16 Hypercar; 24 LMP2; 21 LMGTE Am; ed un’Innovative Car. Ovviamente, 10 team sono in attesa di eventuali defezioni per poter subentrare.

Grande affluenza tra le Hypercar

Era dal 2011 che nel WEC la classe regina non era così affollata. Infatti, a Le Mans correranno ben 16 Hypercar, solamente 1 vettura in meno rispetto alle 17 LMP1 del 2011. Nella categoria che vede la Ferrari tornare a competere per la vittoria assoluta dopo 50 anni troviamo sette costruttori: Ferrari appunto, ma anche Porsche, Peugeot, Cadillac, Vanwall, Glickenhaus e Toyota. La Casa giapponese punta sull’esperienza maturata negli ultimi anni dove ha dominato, ma la sfida tra Ferrari e Porsche ha il sapore d’altri tempi. Anche Peugeot, con la sua tradizione, ha grandi ambizioni, mentre gli altri team saranno decisamente attrezzati ed agguerriti.

Grande affollamento in LMP2

Nella classe LMP2, ben 24 team sono pronti a darsi battaglia, di questi, otto saranno rappresentati in gara da equipaggi composti da piloti professionisti e amatoriali.

Battaglie annunciate in LMGTE AM

Bella folta anche la griglia delle LMGTE Am con otto Porsche 911 RSR-19, sette Ferrari 488 GTE-EVO, cinque Aston Martin Vantage AMR ed una Chevrolet Corvette C8.R. Saranno dunque 21 auto in questa categoria che vedranno alternarsi alla guida piloti professionisti e gentlemen driver.

Anche una Camaro speciale

Dulcis in fundo, in questa tappa del WEC, tra le Innovative Car, che corrono al di fuori della classifica ufficiale, troveremo una Chevrolet Camaro ZL1 del team Hendrick Motorsports, alla sua prima apparizione alle 24 Ore di Le Mans. Si tratta di una versione modificata della vettura Next Gen che ha gareggiato nella Nascar Cup 2022 e nasce per simboleggiare la collaborazione tra la Francia e gli Stati Uniti nell’endurance. L’auto in questione avrà tre stelle al volante, che rispondono ai nomi di Jenson Button, Mike Rockenfeller, e Jimmie Johnson, il sette volte campione della Nascar Cup Series. In pista, inoltre, nella classica francese ci saranno 12 ex vincitori della gara tra i 186 piloti in via.