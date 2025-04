Oltre 1.000 CV, accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e un quarto di miglio completato in circa 8,5 secondi. Questi sono i numeri che definiscono la Tesla Model S Plaid, una berlina elettrica che si posiziona come punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni. Tuttavia, nonostante il suo straordinario potenziale tecnologico e prestazionale, questa vettura sta affrontando un fenomeno inaspettato: un rapido deprezzamento sul mercato dell’usato.

Un caso esemplare è rappresentato da un modello specifico della Model S Plaid, dotato di carrozzeria bianca, cerchi Arachnid da 21 pollici e finiture in fibra di carbonio. Questa vettura, pur essendo quasi nuova, non è riuscita a ottenere offerte superiori a 56.500 dollari, una cifra nettamente inferiore rispetto al prezzo di acquisto originario. La situazione appare ancora più sorprendente se si considera che il prezzo base della Model S Plaid in Italia si aggira intorno ai 111.000 euro, una somma relativamente contenuta per un’auto con queste caratteristiche da prestazioni hypercar.

Dotazione ricca

La dotazione della Tesla Model S Plaid è di altissimo livello e include un sistema audio con 22 altoparlanti, climatizzatore tri-zona, sedili ventilati e riscaldati, sospensioni adattive pneumatiche e un tetto panoramico in vetro. Questi elementi la rendono una combinazione unica di lusso e tecnologia, capace di competere con le migliori auto di fascia alta. Tuttavia, nonostante tali qualità, il mercato sembra riflettere una percezione diversa da parte del pubblico.

Questo deprezzamento solleva interrogativi sulla capacità di Tesla di mantenere l’appeal del suo modello di punta nel tempo. La questione non riguarda solo le prestazioni o la tecnologia, ma anche la fiducia dei consumatori nel marchio e il modo in cui percepiscono il valore delle sue vetture. Il fenomeno potrebbe essere legato a fattori come la rapida evoluzione tecnologica del settore, che rende i modelli più recenti rapidamente obsoleti, o alla crescente concorrenza da parte di altri costruttori di auto elettriche.

Nonostante queste sfide, ci sono segnali positivi per il costruttore americano. Nel mese di marzo, Tesla ha registrato una ripresa significativa sul mercato italiano, con la Model 3 che è tornata ad essere l’auto elettrica più venduta nel nostro paese. Questo dimostra che l’appeal del marchio rimane forte per una parte significativa dei consumatori e che Tesla ha ancora un ruolo di primo piano nel panorama delle auto elettriche.

Come va in Italia

La Tesla Italia sembra dunque essere in grado di bilanciare i momenti di difficoltà con successi significativi, mantenendo la sua posizione di leadership nel settore. La Tesla Model S Plaid, con le sue caratteristiche uniche, continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca una combinazione di lusso, tecnologia e prestazioni da supercar. Tuttavia, il rapido deprezzamento del modello suggerisce che l’azienda dovrà affrontare nuove sfide per rafforzare la fiducia dei consumatori e garantire la sostenibilità del suo successo a lungo termine.

In conclusione, la Tesla Model S Plaid rimane un simbolo di innovazione e prestazioni nel mondo delle auto elettriche, ma il mercato dell’usato pone questioni importanti per il futuro del marchio. Tesla dovrà lavorare per comprendere e risolvere le cause di questo fenomeno, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità e sul valore delle sue vetture, per continuare a guidare il cambiamento nel settore automobilistico.