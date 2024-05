Voyah Free 318: il SUV Ibrido con maggiore autonomia elettrica

Voyah Free 318 è l’ultima evoluzione del SUV di lusso del marchio premium di Dongfeng Motor, presentato alla Milan Design Week. Questo modello si distingue per la sua impressionante autonomia elettrica di 318 km, secondo il ciclo cinese CLTC, che supera quella di molte auto completamente elettriche.

Il brand Voyah, nato nel 2021, propone il Free 318 come una variante plug-in hybrid che rappresenta un significativo passo avanti nel settore dei SUV elettrificati. Disponibile sia come veicolo elettrico puro che come EREV (Extended Range Electric Vehicle), il Free 318 si posiziona come l’opzione più accessibile nella gamma, con un prezzo di partenza inferiore alla versione extended range, circa 266.900 yuan o 30.000 euro in Cina.

Voyah Free 318, il potente motore ibrido plug-in

Il cambiamento più significativo del Voyah Free 318 riguarda il gruppo propulsore. Pur mantenendo il motore a benzina quattro cilindri 1.5 Turbo da 150 CV, la Free 318 rinuncia al motore elettrico anteriore da 218 CV. Tuttavia, mantiene il potente motore elettrico posteriore da 272 CV, che fornisce una coppia massima di 410 Nm. La batteria dell’attuale modello EREV ha una capacità di 39,2 kWh, offrendo un’autonomia di 210 km su ciclo CLTC. Per raggiungere i 318 km di autonomia, è probabile che la Free 318 disponga di una batteria con maggiore capacità, anche se Voyah non ha ancora rilasciato dettagli ufficiali.

Le dimensioni

Le dimensioni del SUV rimangono invariate rispetto al predecessore: 4,9 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza, con un passo di 2,9 metri. Il peso complessivo è di 2,1 tonnellate, con una velocità massima di 184 km/h. Esteticamente, la Free 318 presenta alcune novità come le pinze dei freni rosse e probabilmente nuovi design per i cerchi in lega. Questo big SUV si pone così come una scelta attraente per chi cerca un SUV ibrido plug-in con autonomia elettrica estesa e un design esclusivo firmato Italdesign.