Volvo TP21: all’asta la versione speciale creata per il SEMA 2018

Sviluppata per la prima volta come auto a comando radio per l’esercito svedese, la Volvo TP21 è in realtà un veicolo molto raro. Questo esemplare, in vendita all’asta di Scottsdale di Barrett-Jackson, piuttosto che appartenere al campo di battaglia sembra uscito da un episodio di Pimp My Ride.

Preparata per il SEMA del 2018

Pesantemente modificata per il SEMA 2018, questa vettura personalizzata, con la carrozzeria verniciata in giallo, è stata in parte ispirata dal soprannome che i soldati diedero, a suo tempo, alla TP21: chiamata amorevolmente “Sugga“, che in svedese significa scrofa, per via del suo muso prominente e dalla sua estremità posteriore arrotondata.

Un cuore, V8, da oltre 600 CV

Sotto il cofano monta un V8 Chevrolet da ben 9,3 litri che fornisce a questo veicolo la bellezza di 620 CV e 881 Nm di coppia. Il motore, riporta il venditore, è abbinato a una trasmissione automatica a tre velocità TH475.

Interni di lusso

L’abitacolo, rivestito di sontuosa pelle marrone, dispone inoltre di comfort moderni come servosterzo, aria condizionata, navigatore GPS, TV LCD a scomparsa sul sedile posteriore, sistema satellitare mobile TracVision e PS4. All’interno del bagagliaio c’è anche un refrigeratore per bevande, a scomparsa, e un’altra TV LCD con altoparlanti nascosti.

Come curiosità, Volvo produsse solo 720 esemplari della TP21 radiocomandata e oggi ne esistono poche unità in circolazione.