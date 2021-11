Volvo Recharge: inaugurato a Milano il nuovo punto di ricarica ultrafast

La diffusione delle auto elettriche passa ovviamente da una rete di ricarica capillare e particolarmente efficiente, in particolare nei grandi centri urbani dove le vetture a zero emissioni trovano il proprio ambiente ideale. Lo sa bene Volvo che – in collaborazione con COIMA – ha appena inaugurato la sua prima stazione di ricarica super veloce battezzata Volvo Recharge. Il “taglio del nastro” è stato effettuato da Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia.

Inaugurazione a Portanuova

Il primo Volvo Recharge sorge nel centralissimo quartiere di Portanuova, vicino l’ormai celebre Volvo Studio ed è stato realizzato da COIMA, creatore anche di altre attrattive ecosostenibili di questo quartiere particolarmente moderno è di tendenza, come ad esempio BAM – Biblioteca degli Alberi, a cui si aggiungono una serie di opere immobiliari che hanno obiettivi sostenibili come la decarbonizzazione.

ELECTRICity

In concomitanza la Casa di Goteborg ha anche svelato “ELECTRICity”, l’inedito servizio di mobilità elettrica premium dedicata ai residenti e alle aziende che operano nell’area di Porta Nuova. Questo servizio mette a disposizione degli utenti una flotta di 15 Volvo XC40 Recharge full electric. Ogni singola vettura potrà essere noleggiata per un tempo che va da 1 ora fino 3 giorni: dopo tre ore e mezza di utilizzo scatterà la tariffa giornaliera che risulta molta vantaggiosa.

Ricarica ultrafast

La stazione di ricarica Volvo Recharge di Portanuova porta in dote una colonnina Delta UFC200 con due prese di ricarica DC (corrente continua) dalla potenza fino a 150 kW. Il gestore sia dell’infrastruttura e del sistema operativo (Charging Point Operator – CPO) è Duferco Energia. “E’ molto più che una semplice colonnina di ricarica per auto elettriche – ha dichiarato ì Michele Crisci a margine della inaugurazione dove ha inoltre aggiunto – Siamo di fronte ad un esperimento, che speriamo possa essere uno spunto anche per altre zone Milano”.

I costi di ricarica

Nella prima fase di lancio che durerà fino al 30 novembre 2021, sarà possibile ricaricare alla stazione di Portanuova solo con account Plugsurfing (o Duferco). In un secondo momento il servizio sarà aperto anche ad altri provider. La ricarica con account Plugsurfing viene offerta ad un prezzo di 0,35 €/kWh ed è disponibile sia per clienti Volvo che per quelli di altri brand. Nel prossimo futuro il prezzo di ricarica per i clienti di altri marchi sarà in linea con quello di mercato.

Volvo Recharge Highways

Le novità non finiscono qui però, infatti è in arrivo il progetto Volvo Recharge Highways che grazie alla collaborazione con i dealer Volvo prevede l’installazione di punti di ricarica ultrafast da 175 kW presso le concessionarie della Casa svedese e vicino alle uscite delle principali autostrade italiane e in altri punti strategici della nostra penisola. Le prime stazioni di ricarica verranno inaugurate entro la fine dell’anno, le altre arriveranno entro la metà del 2022.