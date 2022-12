Volvo EX30: in arrivo un nuovo SUV elettrico entry-level

In occasione della presentazione della nuova Volvo EX90, avvenuta il mese scorso, la Casa di Goteborg Volvo ha anticipato l’inedita Volvo EX30. Stiamo parlando di un inedito crossover che debutterà il prossimo anno e si posizionerà come modello entry-level della gamma elettrica del Costruttore scandinavo.

Volvo EX30: il futuro della Casa svedese

Il CEO di Volvo, Jim Rowan, in occasione di una lunga intervista rilasciata ad Automotive News Europe ha rivelato alcuni interessanti dettagli sul nuovo modello. Rowan ha infatti definito la nuova EX30 come “un’auto davvero importante per Volvo” in quanto sarà proposto ad un prezzo molto competitivo ce permetterà di conquistare una nuova e più ampia fascia di clienti.

Volvo EX30: prezzo competitivo e tecnologie all’avanguardia

Nonostante sia relativamente conveniente, il modello promette una dotazione di serie avanzatissima dedicata alla sicurezza, a cui si aggiungerà un feeling di guida di alto livello, inoltre le dimensioni compatte del veicolo contribuiranno a ridurre i costi. La vettura sarà inoltre disponibile con un’ampia gamma di pacchi batteria che permetteranno ai clienti di “scegliere la versione che meglio si adatta al loro stile di vita e al loro budget”.

Si punta ai giovani

La vettura potrà essere presa anche tramite una formula di noleggio per un periodo di minimo 3 mesi. Grazie a questa soluzione si punta da avvicinare una clientela con una fascia di età piuttosto giovane che avrà la possibilità di effettuare l’intero processo di acquisto esclusivamente on-line, senza nemmeno passare da una concessionaria.

Il futuro della XC90

La vettura dovrebbe basarsi sull’ Sustainable Experience Architecture di Geely e sarà prodotta in Cina, ma non è escluso che il modello uscirà anche da altre linee di produzione internazionali. Oltre a parlare dell’EX30, Rowan ha anche ribadito che l’attuale XC90 rimarrà in commercio ancora per qualche anno prima di essere completamente sostituita dalla nuova elettrica EX90. Di conseguenza, entrambi i modelli saranno proposti contemporaneamente nella gamma Volvo perché sia gli Stati Uniti che alcune province della Cina stanno impiegando più tempo per passare completamente all’elettrico.