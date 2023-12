Volvo ES90 è il nome della futura berlina elettrica su cui il brand è già al lavoro?

Volvo ha già annunciato da diverso tempo la sua intenzione di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2030. Non a caso sta lavorando a diversi modelli 100 per cento elettrici che arriveranno entro quella data. Tra queste auto ci sarebbe anche una berlina elettrica che secondo indiscrezioni si potrebbe chiamare Volvo ES90. Il nome però deve essere ancora confermato ufficialmente anche perchè ci potrebbe essere qualche problema con Lexus che da tempo usa la sigla ES per le sue auto.

La futura berlina elettrica di Volvo si potrebbe chiamare Volvo ES90

L’indiscrezione è stata lanciata direttamente dalla Svezia dove il quotidiano Teknikens Värld ha rivelato che in Cina si lavora già a questa auto come dimostra una foto in cui un gruppo di dipendenti dello stabilimento Volvo di Cixi posa attorno ad un cartello con la scritta “Volvo Cars V551 First VP Car Celebration” e “Confidential Top Secret”. Si dovrebbe trattare dunque del prototipo di questa futura berlina che seocndo alcuni si chiamerà proprio Volvo ES90.

Sempre secondo indiscrezioni la futura berlina elettrica di Volvo sarà lunga 4.999 mm, larga 1.945 mm e alta 1.547 mm. La futura Volvo ES90 avrà anche una versione con doppio motore elettrico e trazione integrale. La batteria dovrebbe essere da 111 kWh e offrire un’autonomia di oltre 600 km con una ricarica completa. Al momento si tratta solo di voci e si attendono conferme ufficiali da parte della casa automobilistica svedese.