Volvo, Dan Fidgett: ‘Il benessere dei clienti è sempre al centro nella progettazione degli interni’

Con la nuova Volvo EX90 completamente elettrica, la casa automobilistica svedese ha ridefinito ulteriormente l’esperienza a bordo di un’auto top di gamma. Lo ha fatto illuminando l’interno con una luce molto simile a quella del sole, che viene diffusa da ben 72 LED SunLike.

Dan Fidgett, responsabile colore e materiali di Volvo Cars, ha descritto nel dettaglio questa particolare tecnologia, che fa da complemento al tetto panoramico e allo spazioso abitacolo della nuova EX90.

“Sfruttando lo spettro di luce emesso dai LED SunLike, i materiali innovativi e il design degli interni della Volvo EX90 risaltano in modo più chiaro e senza alterazioni di colore. Le luci, che si integrano perfettamente con le decorazioni in legno e con gli altri materiali naturali presenti nell’abitacolo, rappresentano un elemento centrale del nostro linguaggio stilistico scandinavo. Il benessere dei clienti rimane sempre al centro della progettazione degli interni di Volvo Cars. L’impiego dei LED SunLike a bordo della Volvo EX90 è un’altra dimostrazione della nostra volontà di introdurre tecnologie innovative per offrire ai nostri clienti un’esperienza di guida rinnovata e di alto livello”, ha detto Fidgett.

Volvo è la prima casa automobilistica a usare queste luci in un’auto di serie

Il nuovo SUV a zero emissioni dispone di un nuovo sistema di illuminazione anti-sfarfallio che consente una più naturale resa cromatica rispetto a quella ottenibile con i LED usati attualmente nel settore automobilistico. Ciò assicura un basso livello di riflessione luminosa e un elevato indice cromatico che riproduce colori proprio come quelli che si vedono in natura.

Le luci SunLike sono già utilizzate per illuminare in modo naturale gli spazi interni di abitazioni, ospedali, scuole, musei e aziende florovivaistiche, ma Volvo è il primo produttore automobilistico a portarli in una vettura di serie.

Infatti, tutte le luci non decorative dell’abitacolo della Volvo EX90 propongono di serie dei LED SunLike. Questa tecnologia assicura anche un comfort naturale a tutti gli occupanti del veicolo in quanto sopprime pure la luci blu.