Volkswagen Tayron: in Italia a febbraio 2025, prezzi da 45.900 euro

Volkswagen lancia sul mercato italiano la nuova Tayron, un SUV che punta a distinguersi per qualità, tecnologia e comfort. Ordinabile con prezzi a partire da 45.900 euro, questo veicolo si inserisce tra Touareg e Tiguan, offrendo una gamma di motorizzazioni e allestimenti pensati per rispondere a esigenze diverse. Disponibile in versioni a cinque o sette posti, la Tayron promette ampio spazio e una guida confortevole, rivelandosi ideale per famiglie e viaggiatori.

Design e comfort a bordo

Con una lunghezza di circa 4,8 metri, la Tayron esprime pienamente lo spirito SUV grazie a un design robusto e distintivo. Nella parte anteriore spiccano i fari LED e l’iconico logo Volkswagen illuminato, che conferiscono al veicolo una firma luminosa unica.

Anche la parte posteriore è dotata di una traversa LED a tutta larghezza, mantenendo una coerenza estetica da qualsiasi angolazione. Gli interni, caratterizzati da materiali pregiati come microfibra ArtVelours e legno a poro aperto, garantiscono un’esperienza di lusso con finiture di alta qualità e dettagli raffinati.

Motorizzazioni efficienti

La gamma italiana della Tayron propone cinque opzioni di motorizzazione: una versione mild hybrid a benzina, due varianti turbodiesel e due modelli ibridi plug-in. Le versioni plug-in eHybrid di ultima generazione offrono un’autonomia elettrica WLTP fino a 121 km e sono compatibili con ricariche rapide fino a 50 kW in corrente continua. Questa versatilità permette alla Tayron di rispondere sia a esigenze urbane che a lunghe percorrenze, con opzioni di ricarica flessibili e un’efficienza ottimale.

Il modello mild hybrid 1.5 eTSI da 150 CV sfrutta la tecnologia a 48 V per migliorare consumi e prestazioni. Le versioni plug-in eHybrid, invece, offrono potenze di sistema di 204 o 272 CV, garantendo potenza e una guida fluida. Sul fronte diesel, il 2.0 TDI è disponibile in due varianti: una a trazione anteriore da 150 CV e una a trazione integrale 4MOTION da 193 CV, ideale per terreni difficili e per trainare carichi pesanti fino a 2,5 tonnellate.

Tecnologia e sicurezza avanzate

La Tayron è dotata di un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo, l’assistenza al cambio di corsia e il monitoraggio dei pedoni con frenata d’emergenza. I modelli R-Line includono il sistema di assistenza al parcheggio Park Assist Pro con funzione Memory, rendendo le manovre più semplici e sicure. A questi si aggiungono tecnologie opzionali come i fari a LED matrix IQ.LIGHT HD, il Travel Assist per una guida semi-automatica e l’assistente vocale IDA integrato con ChatGPT, per una personalizzazione completa dell’esperienza di guida.

Volkswagen Tayron, allestimenti e offerte

La gamma Tayron offre cinque allestimenti, da quello base Life agli eleganti Elegance e agli sportivi R-Line e R-Line Plus. I pacchetti Edition Plus e R-Line Plus si distinguono per un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, offrendo accessori di serie come vetri oscurati, bagagliaio elettrico e sistemi di sicurezza avanzati.

Con la Tayron, Volkswagen propone un SUV che combina lusso e praticità, per soddisfare le esigenze più diverse. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per febbraio 2025.