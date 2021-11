Volkswagen T-Roc 2022: prezzi, motori, allestimenti

Arrivata sul mercato 4 ani fa e con oltre un milione di esemplari venduti (di cui oltre 110.000 nel nostro mercato), la Volkswagen T-Roc sbarca in Italia nella versione aggiornata con un design rivisto, un nuovo equipaggiamento e più tecnologia di bordo.

Volkswagen T-Roc: il listino prezzi

Con l’aggiornamento cambia anche la struttura dell’offerta, ora composta dall’allestimento funzionale Life e da due versioni al vertice della gamma: la tecnologica Style e la sportiva R-Line. In Italia la n nuova T-Roc è proposta a prezzi di listino da 26.600 Euro per la 1.0 TSI Life. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi, l’allestimento Style è invece disponibile da 229 Euro al mese. L’arrivo nelle Concessionarie Volkswagen della Nuova T-Roc è programmato a marzo 2022.

Equipaggiamento di serie

L’equipaggiamento di serie comprende ora fari a LED, strumentazione digitale Digital Cockpit e un sistema modulare di infotainment MIB3 predisposto alla navigazione Ready2Discover con App-Connect wireless. Le principali novità nell’ambito dei sistemi di assistenza sono oltre all’ACC, il Lane Assist e l’assistente al parcheggio Park Assist di serie su tutta la gamma italiana, nonché la possibilità di avere l’IQ.DRIVE Travel Assist con guida parzialmente automatizzata di livello 2.

Le motorizzazioni

La nuova T-Roc è proposta con una gamma di motori 100% turbo: i benzina sono il 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti e il 1.5 TSI 150 CV con gestione attiva dei cilindri ACT, in associazione a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Il turbodiesel 2.0 TDI SCR è declinato in due potenze, 115 CV con manuale a 6 rapporti e 150 CV con DSG a 7 rapporti. Quest’ultimo motore è disponibile anche con la trazione integrale 4MOTION, in alternativa alla trazione anteriore che caratterizza il resto della gamma.

Volkswagen T-Roc Life

Per l’allestimento Life sono di serie, tra gli altri: cruise control adattivo ACC, integrazione smartphone senza fili App-Connect wireless, cerchi in lega da 16 pollici, strumentazione digitale Digital Cockpit da 8 pollici, fari a LED anteriori con Light Assist e posteriori, Front Assist con frenata di emergenza City, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, assistente al parcheggio Park Assist, sistema infotainment predisposto alla navigazione Ready2Discover e volante multifunzione rivestito in pelle.

Volkswagen T-Roc Style

La Volkswagen T-Roc Style aggiunge all’equipaggiamento: cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico Climatronic con comandi touch, Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, fari fendinebbia con funzione cornering e sedili comfort sport in ArtVelours con supporto lombare anteriore.

Volkswagen T-Roc R-Line

La top di gamma R-Line, infine, oltre che per il look specifico si caratterizza per un equipaggiamento ancora più ricco con: cerchi in lega da 17 pollici, Digital Cockpit Pro, pedaliera in acciaio spazzolato, sedili comfort sport in tessuto R-Line con supporto lombare anteriore, vetri posteriori oscurati, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle con comandi touch.