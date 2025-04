Quando un’icona del mondo dei videogiochi incontra l’innovazione tecnologica nel settore automobilistico, il risultato è un’esperienza di intrattenimento che ridefinisce il concetto di pausa durante i viaggi. Volkswagen porta il leggendario PAC-MAN Championship Edition a bordo delle sue vetture, trasformando le soste in momenti di puro divertimento interattivo.

Disponibile su 300.000 vetture in Europa

Questa novità è ora disponibile su oltre 300.000 veicoli in Europa, grazie all’integrazione dell’applicazione AirConsole In-Car nel sistema di infotainment. I passeggeri possono così immergersi nell’universo del celebre videogioco durante le soste, godendo di un intrattenimento che unisce tecnologia e nostalgia.

Un aspetto che rende questa iniziativa particolarmente innovativa è l’uso dell’illuminazione dinamica dell’abitacolo. Nei modelli della gamma ID., il sistema ID. Light interagisce con il gameplay in tempo reale, creando un’atmosfera immersiva e coinvolgente. Le luci si sincronizzano con le azioni di gioco, amplificando l’esperienza e trasformando ogni partita in un evento unico.

Come accedere alla funzione

La versione personalizzata di PAC-MAN Championship Edition per Volkswagen conserva la meccanica classica del gioco – mangiare pallini evitando i fantasmi – ma introduce dettagli esclusivi che celebrano il marchio tedesco. I giocatori possono raccogliere bonus che rappresentano sagome di veicoli iconici, come il Beetle e il Golf IV R32, mentre i power-up assumono la forma del logo Volkswagen, unendo il divertimento del gioco all’identità del brand.

Per accedere a questa innovativa funzione di gaming in auto, gli utenti devono seguire pochi semplici passaggi. È necessario scaricare l’app AirConsole In-Car dallo store del sistema di infotainment del veicolo, disporre di un account Volkswagen ID, avere un contratto VW Connect Plus attivo e una connessione internet. Lo smartphone viene utilizzato come controller, garantendo un’esperienza intuitiva e accessibile per tutti.

Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione tra Volkswagen, N-Dream e Bandai Namco Entertainment, che insieme hanno dato vita a una nuova frontiera dell’intrattenimento automobilistico. L’offerta è stata pensata per sessioni brevi, perfette per le pause durante i viaggi, e comprende una selezione di giochi adatti a tutte le età, rendendo il sistema versatile e inclusivo.

Ovviamente la sicurezza viene prima di tutto

La sicurezza rimane una priorità assoluta per il costruttore tedesco. Per questo motivo, la funzionalità è disponibile esclusivamente quando il veicolo è fermo, garantendo che il gaming in auto non interferisca con la guida e la sicurezza degli occupanti.

Con questa innovazione, Volkswagen non solo arricchisce l’esperienza di viaggio, ma ridefinisce il concetto di intrattenimento a bordo. Le pause diventano un’occasione per divertirsi e socializzare, trasformando ogni sosta in un momento di svago interattivo. Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate e alla cura per i dettagli, il marchio si posiziona all’avanguardia nel settore, offrendo un’esperienza unica e memorabile ai propri clienti.