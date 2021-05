Volkswagen Polo restyling 2021: prezzo e allestimenti

Sul mercato italiano è partita la prevendita della nuova Volkswagen Polo restyling, la cui commercializzazione vera e propria partirà nel corso del mese di ottobre al prezzo base di 18.350 euro. La gamma per la rinnovata utilitaria della Casa di Wolfsburg è declinata in quatto livelli di allestimento: base, Life, Style ed R-Line.

Le motorizzazioni attuali e imminenti

Inizialmente, la nuova Volkswagen Polo restyling sarà disponibile con il motore a benzina 1.0 Evo aspirato da 80 CV di potenza, affiancato dal propulsore di pari alimentazione 1.0 TSI sovralimentato nelle versioni da 95 CV e 110 CV di potenza. Il cambio sequenziale DSG a doppia frizione è previsto il alternativa al cambio meccanico per la declinazione da 95 CV, oppure di serie per la versione da 110 CV. Successivamente, debutteranno le motorizzazioni 1.0 TGI a metano da 90 CV e 2.0 TSI a benzina da 207 CV di potenza per la sportiva configurazione GTI.

Gli allestimenti Life, Style ed R-Line nel dettaglio

Nello specifico, l’allestimento Life della nuova Volkswagen Polo restyling prevede in più il sistema App Connect Wireless, il bracciolo centrale anteriore, i cerchi in lega Essex da 15 pollici di diametro, il dispositivo Cruise control, il display touch screen da 8,0 pollici con il navigatore satellitare Ready2Discover integrato e il volante multifunzione in pelle.

L’allestimento Style, invece, è dotato anche di cruise control adattivo ACC, cerchi in lega Palermo da 16 pollici di diametro, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, fari IQ Light a LED Matrix con il dispositivo Dynamic Light Assist, pacchetto IQ Drive Pack con il dispositivo Travel Assist ed i sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con la frenata di emergenza in manovra. Infine, l’allestimento R-Line ha la dotazione di serie completa di cerchi in lega Valencia da 16 pollici di diametro e vetri posteriori oscurati.