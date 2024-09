Volkswagen, pelle da canapa industriale per gli interni del futuro

Volkswagen ha instaurato una collaborazione con la start-up tedesca Revoltech GmbH di Darmstadt. L’obiettivo è ricercare e sviluppare materiali sostenibili a base di canapa industriale. Questi potrebbero essere usati come materiale di superficie sostenibile nei modelli Volkswagen già a partire dal 2028. Il materiale composto al 100% con canapa a base biologica utilizza residui dell’industria regionale della canapa. Può essere prodotto in impianti industriali esistenti e riciclato o compostato alla fine della sua vita utile in un’automobile. Le prime presentazioni del materiale innovativo hanno già ricevuto una risposta molto positiva da parte dei Clienti.

Le impressioni del board Volkswagen, e non solo

Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del Marchio Volkswagen per lo Sviluppo Tecnico: “Nella nostra ricerca di nuovi materiali, siamo molto aperti a nuove idee provenienti da molti settori diversi. Nel Technical Development, poniamo una forte attenzione su soluzioni innovative, creative e sostenibili per lo sviluppo olistico dei veicoli che porti a un risparmio di risorse“.

Andreas Walingen, Head of Strategy del marchio Volkswagen: “L’uso sostenibile delle risorse è un pilastro fondamentale della nostra strategia ACCELERATE ed è quindi saldamente ancorato nella nostra mentalità e nelle nostre azioni. Il nostro obiettivo è quello di fondere i desideri dei Clienti, i requisiti di sostenibilità e gli interessi

aziendali“. Walingen aggiunge che la collaborazione tra Revoltech e Volkswagen è un ottimo esempio dei vantaggi per le start-up e le aziende consolidate che si possono ottenere dalla combinazione mirata dei rispettivi punti di forza, con l’obiettivo di rendere le nuove funzionalità pronte per l’uso nelle automobili il più rapidamente possibile.

Lucas Fuhrmann, CEO e co-fondatore di Revoltech GmbH: “Il nostro innovativo materiale di superficie chiamato LOVR, che stiamo sviluppando e testando per l’industria automobilistica in collaborazione con Volkswagen, è scalabile e rivoluzionario per la sostenibilità nel settore automobilistico“.

Un’alternativa biologica alla pelle

Insieme alla start-up Revoltech GmbH, il team di pre-sviluppo del marchio Volkswagen sta lavorando a un’innovazione in sostituzione della finta pelle. Questo materiale ricavato dalla cosiddetta canapa industriale coltivata per l’industria alimentare è un materiale di superficie monostrato completamente naturale e biologico al 100% chiamato LOVR (le lettere stanno per leather-free, oil-free, vegan and residue-based) che è stato sviluppato appositamente per l’industria automobilistica. Le fibre di canapa e un adesivo completamente a base biologica vengono combinate utilizzando una tecnologia speciale e lavorate per diventare un materiale di superficie.

Questo materiale veramente circolare proviene da campi di canapa regionali ed è completamente riciclabile o compostabile una volta raggiunta la fine della sua vita utile. È prodotto da residui dell’industria della canapa che non hanno più alcun utilizzo. Inoltre, può essere prodotto da impianti industriali esistenti, consentendo così una rapida scalabilità ed è quindi adatto anche per l’uso in produzioni su larga scala. I dipartimenti di tecnologia dei materiali, design e sviluppo dei componenti delle due realtà coinvolte stanno unendo le loro conoscenze per includere il maggior numero possibile di prospettive nel lavoro di sviluppo. Le potenziali applicazioni sono in fase di identificazione in collaborazione con Components Development. Si prevede un possibile utilizzo in progetti di veicoli a partire dal 2028. Il materiale ha ricevuto un feedback molto positivo nei sondaggi tra i Clienti.