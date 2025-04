Volkswagen ha registrato risultati contrastanti nel primo trimestre del 2025, segnando un’importante crescita nel segmento delle auto elettriche, ma incontrando difficoltà nel mantenere la propria posizione nel competitivo mercato cinese. Complessivamente, il colosso tedesco ha venduto 216.800 veicoli elettrici a batteria (BEV), un aumento del 58,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dimostrando il crescente interesse globale per la mobilità sostenibile.

La performance in Europa

La performance in Europa è stata particolarmente brillante, con un incremento delle vendite del 112,6% che ha portato a 158.100 unità consegnate. Anche negli Stati Uniti il trend è positivo, con un aumento del 51% e 19.900 veicoli venduti. Tuttavia, la Cina rappresenta una nota dolente per il gruppo: qui le vendite di BEV sono crollate del 36,8%, fermandosi a 25.900 unità. Questo calo riflette la crescente competizione con i produttori locali, che si stanno affermando con modelli innovativi e prezzi competitivi.

Analizzando le performance dei singoli marchi, il brand principale Volkswagen ha dominato le vendite con 95.200 unità, segnando un incremento del 39,6%. Ma è Porsche a stupire, con un balzo del 326,4% e 18.400 veicoli elettrici venduti. Anche Seat Cupra ha registrato un risultato straordinario, con un aumento del 167,4%, seguito da Skoda (+93,3%) e Audi (+30,1%). Questi numeri dimostrano come i marchi del gruppo stiano beneficiando della transizione verso l’elettrico, pur con performance variabili nei diversi mercati.

Vendite globali

Le vendite globali complessive del gruppo hanno raggiunto 2.133.600 veicoli, segnando una crescita dell’1,4%. L’Europa occidentale ha contribuito con un aumento del 3% (814.000 unità), mentre l’Europa centro-orientale ha mostrato un progresso ancora più significativo del 7,9% (125.800 unità). Positivi anche i risultati in Nord America (+4,4%) e Sud America (+16,6%), confermando la solidità del gruppo in diverse aree geografiche.

Focalizzandosi sui marchi “Core” del gruppo, questi hanno complessivamente incrementato le vendite del 3,7%, raggiungendo 1,6 milioni di unità. In particolare, il brand Volkswagen ha segnato una crescita del 5,1%, Skoda dell’8,2% e Seat Cupra del 5,9%. Al contrario, i marchi “Progressive” hanno registrato un calo del 3,3%, con una performance particolarmente negativa di Porsche in Cina, dove le vendite sono crollate del 42%.

Per affrontare le difficoltà nel mercato cinese, il gruppo tedesco sta puntando su nuovi modelli e concept elettrici, come dimostrato dalle recenti presentazioni al Salone di Shanghai. Tuttavia, la competizione con i produttori locali si rivela sempre più impegnativa, richiedendo strategie mirate per recuperare terreno in un mercato cruciale per il futuro della mobilità elettrica.

In sintesi, il primo trimestre del 2025 ha evidenziato il ruolo centrale delle auto elettriche nella strategia di crescita di Volkswagen. Nonostante le difficoltà in Cina, il gruppo ha mostrato una forte capacità di adattamento nei mercati occidentali, consolidando la propria posizione come leader globale nella transizione verso una mobilità più sostenibile.