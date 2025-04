Porsche ha compiuto un passo significativo verso la sostenibilità ambientale avviando un progetto pilota per il riciclo delle batterie ad alta tensione. L’iniziativa mira a recuperare materiali strategici e ridurre l’impatto ambientale della mobilità elettrica, promuovendo un ciclo chiuso delle materie prime.

Questa strategia si allinea con l’impegno del marchio per la sostenibilità, anticipando le normative europee previste per il 2031. Il progetto si articola in tre fasi principali, progettate per ottimizzare l’efficienza del riciclo e la qualità dei materiali recuperati.

Le tre fasi del progetto

La prima fase prevede la frantumazione meccanica delle batterie esauste provenienti da veicoli di sviluppo, generando una miscela granulare nota come “black mass”. Questa polvere contiene elementi preziosi come litio, nichel, cobalto e manganese. Porsche ha già prodotto circa 65 tonnellate di black mass, dimostrando il potenziale di questa tecnologia innovativa.

Nella seconda fase, i materiali recuperati vengono sottoposti a un processo di separazione e purificazione. L’obiettivo è garantire standard qualitativi elevati, fondamentali per il riutilizzo dei materiali nella produzione di nuove celle per batterie. Infine, la terza fase si concentra sull’utilizzo di una percentuale definita di materiale riciclato per la produzione di nuove celle. Queste saranno testate su veicoli del marchio per valutarne le prestazioni in condizioni reali.

Un impegno per il futuro

Con questa iniziativa, Porsche si conferma leader nell’innovazione sostenibile per la mobilità elettrica. L’approccio circolare adottato consente di ridurre costi ed emissioni legati all’estrazione di nuove materie prime, prolungando al contempo il ciclo di vita di risorse sempre più preziose.

Questa strategia non solo risponde alle sfide ambientali, ma rappresenta anche un vantaggio competitivo in un mercato sempre più orientato verso la sostenibilità. Grazie al riciclo delle batterie, Porsche guarda al futuro con pragmatismo, efficienza e responsabilità, affrontando con successo le sfide della transizione energetica. Non solo sportività ma anche attenzione al pianeta che ci circonda.