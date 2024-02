Volkswagen: il gruppo tedesco fonda società di intelligenza artificiale

Il Gruppo Volkswagen prevede che i prodotti digitali basati sull’intelligenza artificiale (AI) svolgeranno un ruolo chiave nel futuro dell’azienda. Le nuove applicazioni di infotainment e navigazione, il riconoscimento vocale avanzato, le funzioni estese del veicolo e una profonda integrazione degli ecosistemi digitali all’interno dell’auto apporteranno notevoli vantaggi ai clienti, contribuendo a migliorare complessivamente l’esperienza del prodotto.

Per garantire un approccio focalizzato sull’intelligenza artificiale, il Gruppo Volkswagen ha istituito l’AI Lab, una società specializzata che agirà come centro di competenza e incubatore su scala globale. Questo ente avrà la responsabilità di individuare nuove idee di prodotto per il Gruppo, coordinando internamente le iniziative. Quando necessario, ciò potrebbe comportare collaborazioni con aziende tecnologiche in Europa, Cina e Nord America. Questa strategia mira a semplificare la collaborazione con il settore tecnologico al fine di sfruttare appieno il potenziale innovativo e la rapidità caratteristica del campo dell’IA. L’obiettivo primario è sviluppare prototipi digitali in modo tempestivo e trasferirli ai vari Brand del Gruppo per l’effettiva implementazione.

L’AI Lab del Gruppo Volkswagen non sarà responsabile della produzione di modelli di serie, ma svolgerà il ruolo di incubatore per l’intero gruppo. La società si concentrerà nell’individuare in tutto il mondo nuove idee di prodotto correlate all’intelligenza artificiale e successivamente svilupperà i concept più promettenti, collaborando con partner se necessario, per realizzare i primi prototipi. L’AI Lab sarà composto da un team di esperti di intelligenza artificiale e lavorerà in stretta collaborazione con tutti i brand del Gruppo. Il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da rappresentanti di alto livello dei vari marchi appartenenti al Gruppo tedesco.

All’interno del Consiglio di Amministrazione di AI Lab, Carsten Helbing ricoprirà il ruolo di CEO, mentre Carmen Schmidt assumerà le cariche di CLO (Chief Legal Officer) & CBO (Chief Business Officer). Gli esperti affermati nel campo dell’intelligenza artificiale saranno responsabili delle funzioni di gestione tecnica. Il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da membri dei Consigli di Amministrazione dei marchi Volkswagen, Audi e Porsche.