Volkswagen presenta la nuova ID.7 GTX, una berlina elettrica dalle alte prestazioni, che segue il recente lancio della versione Tourer. Equipaggiata con un motore su ciascun asse, la ID.7 GTX offre trazione integrale e una potenza combinata di 340 CV. La batteria agli ioni di litio da 86 kWh, la stessa utilizzata nella ID.7 Pro S, consente un’autonomia di 709 km, la più alta nella gamma ID.7.

Internamente, la ID.7 GTX si distingue per un design sportivo e sofisticato. I sedili riscaldati, con cuciture rosse a contrasto, e il volante con finiture dedicate creano un ambiente elegante e confortevole. L’illuminazione ambientale a 30 colori, l’head-up display con realtà aumentata e l’assistente vocale IDA con ChatGPT integrato sono solo alcune delle dotazioni di serie che arricchiscono l’esperienza di guida.

Il powertrain della ID.7 GTX è composto da un motore anteriore asincrono da 109 CV e un motore posteriore sincrono a magneti permanenti da 286 CV. Questo sistema consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi. La batteria da 86 kWh garantisce un’autonomia dichiarata di 595 km secondo il ciclo WLTP, con una capacità di ricarica fino a 200 kW. Sebbene la velocità massima non sia stata specificata, le prestazioni della ID.7 GTX promettono di soddisfare anche i conducenti più esigenti.

In parallelo, Volkswagen ha introdotto la ID.7 Pro S, disponibile sia in versione berlina che Tourer. Dotata di un solo motore posteriore da 286 CV e della stessa batteria da 86 kWh, la Pro S privilegia l’autonomia rispetto alle prestazioni, raggiungendo fino a 709 km. Anche in questo caso, i dati sono calcolati secondo il ciclo WLTP e dovrebbero essere ridotti del 20% per ottenere stime reali.

I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati annunciati, ma si prevede che entrambe le versioni della ID.7 offriranno un interessante rapporto qualità-prezzo, considerando le elevate prestazioni e la ricca dotazione tecnologica. Con la ID.7 GTX e la Pro S, Volkswagen continua a innovare nel campo delle auto elettriche, puntando su potenza, efficienza e comfort per una mobilità sostenibile.