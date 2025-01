Volkswagen e il marchio satellite CUPRA hanno annunciato un rinvio che potrebbe deludere gli appassionati di auto elettriche: la tanto attesa Volkswagen ID.2 e la sua gemella CUPRA Raval non arriveranno sul mercato nel 2025. Entrambi i modelli, progettati per competere nel segmento delle compatte elettriche, vedranno il loro debutto commerciale posticipato al 2026.

Volkswagen ID.2 e CUPRA Raval, ancora in ritardo

Il gruppo tedesco, alle prese con sfide finanziarie e logistiche, ha confermato che nel 2025 saranno prodotte solo vetture pre-serie. Questi prototipi verranno probabilmente utilizzati come show-car durante eventi pubblici e fiere di settore, ma non saranno disponibili per l’acquisto. Una decisione che arriva in un momento cruciale, con il mercato delle compatte elettriche in piena espansione.

Negli ultimi mesi, alcuni prototipi della CUPRA Raval sono stati avvistati durante test su neve, suggerendo un lancio imminente. Tuttavia, i piani sono cambiati: i dettagli definitivi sul design e sulle specifiche tecniche potrebbero essere svelati nel 2025, ma la possibilità di acquistare o guidare questi modelli sarà rimandata al 2026.

Non solo la Volkswagen ID.2 e la CUPRA Raval sono interessate da questo ritardo. Anche la Skoda Epiq, un promettente B-SUV elettrico dello stesso gruppo, seguirà un percorso simile. Questo modello, pensato per competere con rivali come Dacia Spring, Renault 5 E-Tech, Citroen C3 e FIAT Grande Panda, sarà svelato nel 2025, con le prime consegne previste per il 2026.

Le cause del ritardo

Il ritardo rappresenta una sfida significativa per il gruppo Volkswagen, che rischia di perdere terreno rispetto alla concorrenza. Con il segmento delle compatte elettriche in forte fermento e modelli come la futura Renault Twingo pronti a conquistare il mercato, il posticipo potrebbe trasformarsi in un’occasione mancata.

In un contesto dove innovazione e rapidità di risposta alle tendenze di mercato sono cruciali, il rinvio della Volkswagen ID.2, della CUPRA Raval e della Skoda Epiq mette in luce le difficoltà che anche i grandi produttori incontrano nella transizione verso la mobilità elettrica.