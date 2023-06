Volkswagen Golf R 333 Limited Edition: nuova serie speciale in soli 333 esemplari [FOTO]

Volkswagen ha presentato ufficialmente il suo ultimo progetto speciale a tiratura limitata con il nome di Volkswagen Golf R 333 Limited Edition. Questo capolavoro su quattro ruote, derivato dalla versione R-Performance, si distingue per la sua esclusività con una produzione limitata a soli 333 esemplari. Inoltre, propone una potenza di 333 CV, come il numero che ne sancisce la rarità.

La Golf R 333 Limited Edition offre un’esperienza di guida di altissimo livello grazie alla sua eccellente stabilità e alla trazione integrale. Caratteristiche di primo piano, come l’R-Performance Torque Vectoring abbinato al Vehicle Dynamics Manager (VDM), arricchiscono ulteriormente questo prodotto.

Per quanto riguarda il design, la speciale colorazione Lime Yellow Metallic dedicata, insieme a inserti neri, mette in risalto l’aspetto distintivo della limited edition. Da domani, i fan tedeschi di VW avranno l’opportunità di ordinare la vettura presso le concessionarie locali. Con un prezzo di partenza di 76.410 €, le prime consegne sono attese per ottobre.

Il motore produce 333 CV e 420 Nm

Il sofisticato sistema R-Performance Torque Vectoring, con Vehicle Dynamics Manager distribuisce la potenza non solo tra gli assi anteriori e posteriori, ma anche tra le due ruote posteriori. Ciò consente un controllo ottimale delle prestazioni, soprattutto nelle curve.

Le modalità di guida Drift e Special aumentano il piacere di guida al di fuori delle strade pubbliche. La Golf R 333 Limited Edition si distingue per l’impianto di scarico Akrapovic R-Performance con terminali posteriori in titanio, cerchi Estoril neri da 19” con pneumatici semislick e una velocità massima di 270 km/h. Il potente motore eroga 333 CV e una coppia massima di 420 Nm, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

Sono inclusi anche i pacchetti Light, Vision e IQ.DRIVE

La Volkswagen Golf R 333 Limited Edition si presenta con la brillante colorazione Lime Yellow Metallic di serie, aggiungendosi alle altre tinte già disponibili, tra cui Pure White, Lapiz Blue Metallic e Deep Black Pearl Effect. I sedili sportivi premium in pelle nappa con poggiatesta integrati, i fari IQ.LIGHT LED Matrix e i pacchetti Light, Vision e IQ.DRIVE completano l’equipaggiamento di serie.

L’ultimo pacchetto, IQ.DRIVE, include una serie di sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, Travel Assist, Lane Assist ed Emergency Assist. Un airbag centrale, una retrocamera e un impianto audio Harman Kardon da 480W con 8+1 altoparlanti garantiscono infine un’esperienza di guida sicura e confortevole.