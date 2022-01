Volkswagen Golf: nuova versione sportiva in arrivo?

Ecco il primo teaser ufficiale che anticipa la nuova versione sportiva della Volkswagen Golf, in arrivo il prossimo mese di febbraio. Il debutto della vettura è stato annunciato via social dalla Casa di Wolfsburg come NFT, acronimo di Notably Fast Transporter.

TCR o NFT?

Stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere la nuova Volkswagen Golf GTI TCR, equipaggiata con il motore a benzina 2.0 TSI da 310 CV di potenza. Prodotta in serie limitata, rappresenterebbe la via di mezzo tra le attuali Golf GTI Clubsport 45 e Golf R. Tuttavia, non è escluso che possa essere proposta proprio come Golf NFT, inedita sigla utilizzata per la specifica configurazione della più grande Volkswagen Arteon sul mercato malese.

Sognando la R400

Inoltre, potrebbe essere anche la Volkswagen Golf R celebrativa dei vent’anni della capostipite Golf R32, con la potenza incrementata presumibilmente fino a 340 CV. Infine, gli appassionati della mitica Hot Hatch tedesca sognano ancora la più sportiva declinazione R400, magari con il propulsore a benzina 2.5 TSI a cinque cilindri da 400 CV di potenza, già ‘sdoganato’ da Audi per la Cupra Formentor VZ5.