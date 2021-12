Volkswagen Golf 8 2022: aggiornamenti per l’infotainment

Dalla sua introduzione nel 2019, la Volkswagen Golf Mk8 è stata criticata per il suo sistema di infotainment MIB3, che sembrava avere problemi di funzionamento e segnalato per la sua lentezza in determinate occasioni. Per risolvere queste imprecisioni, VW ha annunciato un aggiornamento hardware e software per i nuovi veicoli che consentirà al sistema di rispondere più rapidamente, migliorando soprattutto la funzione di controllo vocale.

Hardware più potente

A partire dall’hardware, il sistema ottiene un System on Chip (SoC) più potente con una CPU a quattro core che offre un aumento del 25% della capacità di calcolo, insieme a una nuova scheda grafica con prestazioni triplicate rispetto all’originale. Secondo VW questo si traduce in una risposta più rapida dalla navigazione che mostrerà i risultati in meno di cinque secondi dopo aver digitato la destinazione desiderata e uno scorrimento più veloce degli elenchi.

Nuova funzione di controllo vocale

Un altro importante aggiornamento è la nuova funzione di controllo vocale che risponde fino a quattro volte più velocemente di prima. Comprenderà anche frasi formulate liberamente, avrà la capacità di porre domande, consentire interruzioni e riconoscere se sta parlando il guidatore o il passeggero anteriore per personalizzare di conseguenza l’unità A/C.

La casa automobilistica suggerisce che il tasso di comprensione del controllo vocale è “migliorato sostanzialmente” di circa il 95 percento ed è sarà in grado di integrare “funzioni online intelligenti come notizie o bollettini meteorologici”. Per rimanere sempre attivi, i suggerimenti del controllo vocale provengono dal cloud e/o dal database del veicolo per luoghi come parcheggi sotterranei dove non è disponibile una connessione Internet.

Touchscreen più preciso

Ultimo ma non meno importante, VW ha migliorato il funzionamento del touchscreen bloccando i pulsanti attorno all’interruttore delle luci di emergenza quando le dita dell’utente si trovano a pochi centimetri dallo schermo, utilizzando il sensore di prossimità. Quando il dito tocca lo schermo vengono bloccati anche i cursori di volume e temperatura, evitando l’attivazione involontaria.

Upgrade per i clienti attuali

Sfortunatamente i proprietari attuali non riceveranno l’hardware aggiornato, ma almeno riceveranno l’aggiornamento software che migliorerà le prestazioni del sistema. VW contatterà i proprietari a partire dall’inizio del 2022 per spiegare il processo di upgrade.

La Golf di ottava generazione è stata giù soggetta, in passato, a problemi con il sistema di infotainment. I problemi software hanno costretto VW a interrompere le consegne tra maggio e giugno 2020 e hanno causato un richiamo all’inizio del 2021. Si spera che l’ultimo aggiornamento risolva eventuali problemi rimanenti e risolva le lamentele dei clienti.