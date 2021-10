Volkswagen: Francesco Totti nuovo testimonial della gamma ID

A partire dal 2022, il nuovo volto delle campagne pubblicitarie di Volkswagen – soprattutto per la gamma ID – sarà Francesco Totti. L’ex capitano della Roma e leggenda del calcio italiano, sbarcherà sui piccoli schermi come testimonial del colosso di Wolfsburg, in una serie di spot pubblicitari nei quali l’ex calciatore userà la sua brillante comicità per far conoscere le nuove elettriche tedesche.

Il colosso dell’industria tedesca punta molto su questa serie di modelli, che nel corso degli anni dovrebbe arricchirsi di tante nuove proposte, per fornire una gamma di elettriche versatile e indirizzate a soddisfare qualunque tipo di esigenza richiesta.

Totti nuovamente volto di VW

Non è la prima volta che Francesco Totti presta il suo volto per una campagna pubblicitaria di Volkswagen, infatti nel 2013, quando vestiva ancora i panni di calciatore, lui e i suoi compagni di squadra della Roma divennero protagonisti per alcuni spot dell’Azienda automobilistica di Wolfsburg. Adesso, nonostante la carriera agonistica sia finita, Totti continua a essere un personaggio conosciuto e apprezzato, non solo dal pubblico sportivo.

Per questo motivo Volkswagen punta su di lui come testimonial per i suoi prossimi modelli elettrici, tanto che secondo quanto riportato da Repubblica, Totti avrebbe siglato un accordo da un milione di euro con il costruttore tedesco. Un investimento importante per uno dei volti più amati a livello nazionale.