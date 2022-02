Volkswagen FB1 Race-Taxi: il T3 con motore Porsche da 530 CV

Mentre Volkswagen pensa alla versione elettrica, a zero emissioni, del suo mitico furgoncino Bulli, anticipata già dal concept car ID.Buzz, gli amanti del “Transporter” di Wolfsburg si leccano i baffi con un video pazzesco in cui la versione svizzera FB1 Race-Taxi da filo da torcere a un’Aston Martin e a una 996 GT sul circuito di Spa.

Sotto la carrozzeria di un Volkswagen T3, con i finestrini modificati, e gli interni con sedili racing e roll-bar si sicurezza e un telaio modificato per l’uso in npista, si nasconde un motore Porsche, quello della 993 Bi-Turbo , da 530CV.